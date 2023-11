"Ich bin froh, dass das vorbei ist": Leiter der Ostallgäuer Corona-Impfzentren blickt zurück

Seit einem Jahr sind die Impfzentren in Kaufbeuren und dem Ostallgäu Geschichte. Wie der ehemalige Leiter auf diese Zeit blickt und was er aktuell empfiehlt.

12.11.2023 | Stand: 18:04 Uhr

"Ich bin froh, dass das vorbei ist", sagt Dr. Gregor Blumtritt heute – fast ein Jahr, nachdem die Corona-Impfzentren in Bayern ihren Betrieb eingestellt haben. Zwei Jahre lang war Blumtritt ärztlicher Leiter für die Impfzentren in Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu. Jetzt kann er sich wieder voll auf die Patienten in seiner Hausarztpraxis in Kaufbeuren konzentrieren.

