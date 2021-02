Die Kaufbeurer Stadträte haben eine 290.000 Euro teure Sanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes der Burg Kemnat bewilligt. Was dessen Herren mit der Exekution eines Doppelmörders zu tun hatten.

16.02.2021 | Stand: 12:56 Uhr

Die Schäden an den Baudenkmälern in Kaufbeuren häufen sich: Das Zollhäuschen ist marode, die Hasenfärbe brannte gar ab und jetzt stellte sich heraus, dass auch das Amtshaus der Burg Kemnat saniert werden muss. Darüber informierte Hochbauamtsleiter Christian Mandl in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Stadträte stimmten den nötigen Arbeiten für voraussichtlich 290 000 Euro einhellig zu.