Ehemann muss nach Gewaltexzess in den Knast

Ein 38-Jähriger bestreitet die Attacke gegen seine Noch-Ehefrau und wird trotzdem zu einer Haftstrafe verurteilt. Warum das Gericht keine Zweifel an seiner Schuld hat.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

24.10.2022 | Stand: 18:51 Uhr

Es begann als Versöhnungstreffen und endete in einem Gewaltexzess: Einem 38-jährigen Kaufbeurer wird vorgeworfen, seine Noch-Ehefrau in einer Januarnacht mehrmals brutal attackiert und sie gewaltsam am Verlassen der Wohnung gehindert zu haben. Unter anderem soll er ihr das Knie in den Magen gestoßen und sie gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Beides stufte der medizinische Gutachter jetzt im Strafprozess vor dem Kaufbeurer Schöffengericht als potenziell lebensgefährdend ein – ebenso wie zwei von der Geschädigten geschilderte Tritte gegen ihren Kopf.

