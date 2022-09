Ehestreit eskaliert in Kaufbeuren - 38-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Ein Mann hat in Kaufbeuren die Wohnungstüre seiner Ehefrau eingetreten und weigerte sich zu gehen. Auch gegenüber Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv.

19.09.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Der Streit eines Ehepaars ist am Freitag in Kaufbeuren eskaliert. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten am Nachmittag von einem Anwohner in die Wagenseilstraße gerufen, weil eine Frau um Hilfe rief.

Kaufbeuren: Ehemann tritt Haustüre ein und beleidigt Polizeibeamte

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte er Ehemann der Frau unter dem Einfluss von Alkohol die Wohnungstüre eingetreten und weigerte sich anschließend, die Wohnung zu verlassen.

Der Mann wehrte sich gegen die Polizistinnen und Polizisten und beleidigte sie. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa drei Promille. Die Beamten fesselten den 38-Jährigen schließlich und brachten ihn ins Krankenhaus.

Er bekommt nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung.

