Ehre, wem Ehre gebührt - Georg Schmid hört nach 27 Jahren Schützenmeister auf

Die Feuerschützengesellschaft Römerturm Aufkirch ernennt Georg Schmid zum Ehrenschützenmeister. Der hatte viel Planungsarbeit in den über 20 Jahren zu leisten.

19.08.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Aufkircher Schützen gab es ein Novum: Zum ersten Mal seit 28 Jahren führte nicht Schützenmeister Georg Schmid durch den Abend, sondern seine Nachfolgerin Verena Lacher.

Zwei Gauschießen organisiert

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Georg Schmid sein Amt, das er seit 1994 innehatte, abgegeben. Jetzt wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenschützenmeister ernannt. Ramona Schleich sprach ihm im Namen des Vorstandes großen Dank für alle Taten und Ideen aus. Mehrere Pächterwechsel und Renovierungsarbeiten seien sicherlich kein leichtes Unterfangen gewesen. Immer wieder hätten diverse Schießveranstaltungen organisiert werden müssen, insbesondere zwei Gauschießen. Hinzu kommen die vielen ehrenamtlichen Stunden. „Ich glaube, es weiß jeder hier, was du für den Verein getan hast.“, fügte Schleich an. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass sich die Versammlung einstimmig für die Ernennung aussprach.

Schöne Zeit trotz der Arbeit

Das neue Vorstandschaftstrio erreichte Schmid die entsprechende Urkunde. Im Anschluss sprach der Geehrte noch einmal zu den Anwesenden. Er dankte den Mitgliedern und betonte, dass es trotz der Arbeit viele schöne Zeiten gegeben hätte. Und Schmid appellierte an die Gäste, den Verein und das Haus auch weiterhin zu unterstützen. Dem neuen Vorstand wünschte er alles Gute.

Im Rahmen der Generalversammlung der FSG Römerturm wurden zudem Jubilare geehrt. Dritter Gauschützenmeister Josef Heiland überreichte insgesamt 13 Urkunden für langjährige Vereinsmitgliedschaft. Er betonte dabei, wie wichtig jeder einzelne für ein gelungenes Vereinsleben sei, ganz egal ob aktiv oder passiv.