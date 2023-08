Ehrenamtlicher Humedica-Katastrophenhelfer erhält Bundesverdienstkreuz

Klaus Ruhrmann engagiert sich seit vielen Jahren bei der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica. Er nahm innerhalb von zwölf Jahren an 27 Auslandseinsätzen teil.

21.08.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Klaus Ruhrmann, langjährige Einsatzkraft der internationalen Hilfsorganisation Humedica, hat das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Bei einer Feierstunde im Ratssaal seiner Heimatstadt Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) wurde der jahrelange Einsatz Ruhrmanns bei verschiedenen Katastropheneinsätzen in aller Welt gewürdigt. Seit seinem Renteneintritt nahm der Geehrte innerhalb von zwölf Jahren an 27 Auslandseinsätzen teil.

„Klaus Ruhrmann hat über mehr als ein Jahrzehnt vieles bei Humedica bewegt“, würdigt Humedica-Vorstand Johannes Peter das Engagement Ruhrmanns. „Sein Herz schlägt für Menschen in Not. Als Einsatzkraft war er unter anderem in Haiti, auf den Philippinen, in Syrien, im Kongo, in Mexiko, Nordkorea, im Iran und in Indonesien. Doch egal, wo er sich befindet und welche Hürden es zu nehmen gilt – Klaus Ruhrmann gelingt es immer, eine ganz besondere Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Mit vielen verbindet ihn eine lange Freundschaft weit über die Katastrophe hinaus“, so Peter weiter.

So kam Ruhrmann zur Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica

Ruhrmann freut sich über die Auszeichnung und blickt zurück. „Ich habe 2010 vor dem Fernseher gesessen und Berichte über das Erdbeben in Haiti gesehen. Die schrecklichen Bilder haben mich nicht mehr losgelassen und ich hatte das Gefühl, dass ich unbedingt selbst helfen muss. Bei meinen Recherchen bin ich dann auf Humedica gestoßen und habe dort über viele Jahre eine Heimat gefunden, um helfen zu können.“

Neben seinen Katastropheneinsätzen engagierte sich Ruhrmann bei Humedica auch als Trainingsleiter und Mentor in der Ausbildung neuer Einsatzkräfte. Zuletzt war er zudem Aufsichtsrat des Vereins.