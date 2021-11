Eifersuchtsdrama vor Krankenhaus: Ehemann verweigert Aussage

Eine dreifache Mutter soll ihre Rivalin durch einen Tritt in in den Unterleib verletzt haben. Das Verfahren wurde nun nach Widersprüchen eingestellt.

09.11.2021 | Stand: 14:10 Uhr

Eine 31-jährige Ostallgäuerin wollte den Vater ihrer drei Kinder und dessen Geliebte zur Rede stellen und passte die beiden im Februar 2020 vor einer Klinik ab, wo sie einen Krankenbesuch gemacht hatten. Es kam zu einem lautstarken Streit und einem Gerangel, bei dem die junge Mutter ihrer Rivalin gegen die Wade und in den Unterleib getreten haben soll. Letzteres soll zum Platzen einer Eierstockzyste geführt haben, was eine innere Blutung und spätere Notoperation zur Folge hatte.

Angeklagte beteuert Unschuld - Ehemann sagt nichts

Im Strafprozess vor dem Kaufbeurer Amtsgericht erklärte der Gutachter, dass eine derartige Verletzung durchaus von einem Tritt stammen könne. Allerdings könne eine solche Zyste auch spontan und ohne Fremdeinwirkung reißen. (Mehr vom Amtsgericht Kaufbeuren: Ohne Schutz mit giftigen Stoffen hantiert: 6.000 Euro Strafe)

Zur angeblichen Attacke gab es jetzt nur die teilweise widersprüchlichen Schilderungen der mutmaßlichen Geschädigten, die erst einige Monate nach dem Vorfall Anzeige erstattet hatte. Die Angeklagte beteuerte ihre Unschuld, ihr Ehemann berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Das Verfahren wurde schließlich ohne Auflagen eingestellt.

Die Richterin hatte zuvor in einer vorläufigen Einschätzung der Situation erklärt, dass die Beweislage wohl nicht für eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung reichen werde und allenfalls eine einfache Körperverletzung wegen eines möglichen Tritts in die Wade in Betracht komme. Eine solche allein wäre nach Einschätzung der Staatsanwältin wohl nicht verfolgt worden.

Eine Freundin gab ihr den Hinweis, dass sich das neue Paar im Krankenhaus befindet

Die Angeklagte hatte nach dem Vorfall einen Strafbefehl erhalten, der auf 150 Tagessätze zu je 15 Euro (insgesamt also auf eine Geldstrafe in Höhe von 2.250 Euro) gelautet hatte. In ihrem Einspruch räumte sie jetzt eine lautstarke verbale Auseinandersetzung und eine wechselseitige Schubserei ein, bestritt aber ein Zutreten.

Laut ihrer Schilderung hatte ihr Mann schon seit längerem ein Verhältnis mit ihrer Kontrahentin gehabt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls ging sie offenbar davon aus, dass dieses beendet war. Als sie dann einen Anruf von einer Freundin erhielt, die den Mann und seine Geliebte vor der Klinik gesehen hatte, setzte sie sich ins Auto, um dorthin zu fahren und beide zur Rede zu stellen.

Bei der Aussage verwickelt sich die Geschädigte in Unstimmigkeiten

Ihre Kontrahentin schilderte jetzt als Zeugin eine Attacke „aus dem Hinterhalt“, bei der ihr die Angeklagte zunächst die Tasche von der Schulter gerissen und ihr anschließend mit der Faust gegen den Oberarm geschlagen habe. Die Richterin hielt der Zeugin daraufhin ihre polizeiliche Aussage vor, in der von einem Faustschlag noch nicht die Rede war. Auch zu den angeblichen Fußtritten waren die Angaben der jungen Frau nicht widerspruchsfrei.

Die Zeugin hat mittlerweile ein Kind von dem Mann - Die Situation ist verfahren

So erklärte sie vor Gericht, die Angeklagte habe ihr ein Mal in den Unterleib getreten, nachdem sich die Situation kurzzeitig beruhigt hatte. In ihrer polizeilichen Aussage hatte sie dagegen mehrfache Tritte zum Auftakt der Auseinandersetzung geschildert. Im Prozess wurde deutlich, dass das grundsätzliche Problem der zwei Frauen nach wie vor nicht gelöst ist - zumal mittlerweile auch die Zeugin ein Kind vom Mann der Angeklagten hat. (Lesen Sie auch: Halbes Kilo Marihuana auf Balkon - Für Familienvater wird's eng)

Beide beschuldigten sich jetzt, die jeweils andere durch Anrufe und persönliche Konfrontationen zu belästigen. Die Richterin riet sämtlichen Beteiligten dringend zu einer Klärung der verfahrenen Situation: „Ansonsten sitzen wir irgendwann mal wieder hier!“

