Ein Berliner in Kaufbeuren: Frank Lüdecke lästert im Podium

Frank Lüdecke wundert sich - auch über seine Heimatstadt Berlin und die dortige Politik. Wen sich der Kabarettist im Kaufbeurer Podium so alles vornimmt.

12.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Seit 30 Jahren tourt der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke durch die Republik. Kurz vor Corona übernahm er zudem „Die Stachelschweine“, das älteste Kabarett-Theater der Stadt. Nun führte ihn seine aktuelle Tournee von der Spree an die Wertach. Im nahezu ausverkauften Podium in Kaufbeuren präsentierte er sein Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“. Dass der Auftritt Künstler wie Publikum gefallen hat, konnte man am häufigen Szenen- und lang anhaltenden Schlussapplaus ermessen – und daran, dass sich Lüdecke, der gleich nach Ende der Veranstaltung nach Berlin zurückfahren musste, die Zeit für eine zweite Zugabe nahm.

Mit spitzer Zuge und Gitarre gegen die Unzulänglichkeiten dieser Welt

Mit seiner Gitarre startete Lüdecke in das Programm und nahm das Instrument im weiteren Verlauf immer wieder zur Hand. Singend und sprechend zog er mit spitzer Zunge gegen allerlei Unzulänglichkeiten auf dieser Welt ins Feld – immer pointiert, immer niveauvoll, immer hintergründig. Lüdecke liebt Berlin, was ihn aber nicht davon abhielt, genüsslich den Finger in die vielen offenen Wunden der Bundeshauptstadt zu legen – bis hin zum katastrophalen Ruf der dortigen Verwaltung. Er beobachtet seine Mitmenschen genau, macht sich Gedanken über ihr oft eigenartiges Verhalten. Vor allem aber knöpfte er sich die politische Elite in der Hauptstadt vor. Etwa Olaf Scholz’ theatralisch verkündete „Zeitenwende“ nach Russlands Angriff auf die Ukraine und das folgende 100-Milliarden-Sondervermögen für die „Selbsthilfegruppe“ Bundeswehr.

Influencer und Digital-Demente statt Dichter, Denker und Erfinder

Mal wunderte er sich darüber, wie Politiker durch (un-)wissenschaftliches Arbeiten straucheln, mal trauerte er Andreas Scheuer nach, dessen Aussagen zur Maut offensichtlich „nicht zur Aktenlage passten“. Sollte man die Abgeordneten überhaupt noch wählen oder sie stattdessen per Auslosung ins Parlament einziehen lassen? Zumindest könnte der Bundestag so ein wenig mehr zum Spiegel der Gesellschaft werden, aber … Um die Bildung und das Bildungssystem in unserem Land sorgte sich Lüdecke in besonderer Weise. Statt Dichtern, Denkern und Erfindern bringe Deutschland vermehrt Influencer und Digital-Demente hervor. „Wird es besser?“, sang er fragend und antwortete: „Wir hoffen auf Berlin.“

Paulus- "der Friedrich Merz unter den Aposteln"

Zur Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen zeigte Lüdecke klare Kante: „Wenn man schon nichts tut, sollte man nicht auch noch Geld dafür bekommen!“ Da sei er ganz bei dem biblischen Paulus, dem „Friedrich Merz unter den Aposteln“. So ging es Schlag auf Schlag im Podium, und in atemberaubender Geschwindigkeit landet Lüdecke Treffer um Treffer.