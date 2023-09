Welche Immobilien beim Baupreis Kaufbeuren 2023 ausgezeichnet wurden

Eine Ehrung und zwei Anerkennungen hat die Jury beim Baupreis Kaufbeuren 2023 vergeben. Welche Projekte ausgewählt wurden und was sie auszeichnet.

22.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

"Bauen ist im Wandel", die Branche sei mit Umwälzungen konfrontiert, wie es sie zuletzt im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gegeben habe, sagt Professor Gunther Laux. Der Münchner Architekt, Stadtplaner und Regierungsbaumeister bildete zusammen mit der Landschaftsarchitektin Doris Grabner (Freising) und dem Architekten Christian Brückner (Tirschenreuth) die Jury beim Baupreis Kaufbeuren 2023. Sechs Projekte, die in den vergangenen Jahren in der Wertachstadt entstanden sind, wurden bei diesem Wettbewerb des städtischen Baureferats eingereicht, eines wurde ausgezeichnet und zwei erhielten eine Anerkennung. Auch wenn die Resonanz überschaubar gewesen sei, so zeigte sich Laux bei der Preisverleihung im Kunsthaus beeindruckt von der Qualität der bewerteten Vorhaben. Diese zeigten beispielhaft auf, wie Bauen in Zeiten des Klimawandels gut gelingen könne. Nicht Schönheit oder Raffinesse seien bei der Beurteilung im Mittelpunkt gestanden, sondern "Struktur", "Materialität" und vor allem die "Haltung" der an den Bauten Beteiligten.

