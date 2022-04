Ein Dank an die Fans - SVM spendiert Speis und Trank

Zum letzten Saisonspiel des SV Mauerstetten in der Bayernliga gegen Marktoffingen I gibt es für das Publikum eine Brotzeit. Nebenbei geht es aber auch noch um Platz zwei.

Am Samstag, 30. April, steigt das große Finale der Volleyball-Damen I des SV Mauerstetten. Nachdem sich die Frauen mit 40 Punkten und 44:24 Sätzen bis auf den vierten Platz vorgespielt und vorgekämpft haben, geht es im letzten Spiel der Bayernligasaison 2021/22 gegen den Tabellenzweiten FSV Marktoffingen I (43 Punkte und 46:20 Sätze).

Ein Trainingsblock für den Block

Durch zwei kurzfristige Absagen auf beiden Seiten hat das ansonsten freundschaftliche Verhältnis beider Vereine etwas gelitten. Doch das soll am Samstag vergessen sein, und beide Mannschaften werden mit großem Einsatz um jeden Ball kämpfen – kündigt Trainer Toni Födisch zumindest für den SVM an: „Unsere Damen sind nach den letzten Siegen motiviert und fühlen sich fit. Wir wissen, dass es eventuell noch um Platz zwei oder drei geht, verschwenden aber daran keinen Gedanken. Wir haben daran gearbeitet, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, zum Beispiel am Block. Wir wissen und hoffen natürlich, dass uns zum letzten Spiel ein großes Publikum erwartet und wollen dementsprechend nochmals ein mitreißendes Spiel bieten.“

Fast alle an Bord

Er kann mit seinem Co-Trainer Daniel Seidl abgesehen von Lea-Marie Weh und Lara Schmid auf den kompletten Kader zurückgreifen. Zudem gibt es Unterstützung von der zuverlässigen Eva Seidl sowie erstmalig auch vom Zuspielerin Sevval Celik. Abteilungsleiter Thomas Gärtner, das Kiosk-Team sowie die Zweite Vorsitzende Simone Seidl wollen mit einer kleinen kostenfreien Brotzeit die treuen und engagierten Fans belohnen und für einen würdigen Abschluss dieser doch etwas verkorksten Saison sorgen.

Mehr Potenzial vorhanden

Abteilungsleiter Gärtner bilanziert die Saison positiv: „Entgegen allen Erwartungen und Unsicherheiten zu Beginn der Saison nehme ich es unerwartet, aber mit Freude zur Kenntnis, dass wir nun mit dieser jungen Mannschaft um Platz zwei in der Bayernliga Süd spielen. Die Mädels haben in den vergangenen Spielen mit Freude und Spaß – auch als sie als Rumpftruppe unterwegs waren – die Spiele hervorragend gemeistert und sich kontinuierlich gesteigert. Gar nicht vorstellbar, was alles möglich gewesen wäre, wenn ein regelmäßiges Training in voller Mannschaftsstärke stattgefunden hätte.“

