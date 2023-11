Ein Derby zum Vergessen - DJK verliert zuhause Spitzenspiel

DJK Kaufbeuren unterliegt Sonthofen im Bezirksoberliga-Spitzenspiel mit 76:89 und verliert Boden im Titelkampf. Willi Dressler scheidet verletzt aus.

Ein Derby zum Vergessen für die DJK Kaufbeuren: Nicht nur, dass Bezirksoberligist gegen den TSV Sonthofen mit 76:89 (34:55) eine deftige Klatsche und damit die erste Heimniederlage der Saison kassiert hat. Es waren auch die Federn, die die DJK im Kampf um die Tabellenspitze lassen musste – und obendrein eine schwere Verletzung, die das Allgäu-Duell gegen den Aufsteiger überschattete. „Das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt und vorgenommen, gerade zuhause“, sagte ein sichtlich geknickter DJK-Trainer Isidoro Peronace. „Wir sind tief enttäuscht, auch wenn wir gegen einen richtig starken Gegner unterlegen waren. Das muss man schon auch anerkennen, aber letztlich war es halt nur ein Viertel, das uns gründlich misslungen ist – was auf diesem Toplevel dann eben leider schon reicht.“

Bruch der Nase und des Spiels

Zunächst sahen die Zuschauer in der Schelmenhof-Halle ein erwartet ausgeglichenes Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Bezirksoberliga: 20:23 hieß es aus Sicht der Kaufbeurer nach dem ersten Viertel. Doch im zweiten Spielabschnitt nahm das Unheil seinen Lauf: Nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler musste DJK-Kapitän Willi Dressler die Partie mit Verdacht auf Nasenbeinbruch früh verlassen. Außerdem waren die Hausherren der Tempoverschärfung der Sonthofener in der Folge schlichtweg nicht mehr gewachsen. Mit 32:14 ging das Viertel an die Gäste aus dem Oberallgäu, die dadurch einen komfortablen Vorsprung von satten 21 Punkten mit in die Halbzeit nahmen. „Wir haben die Spielkontrolle verloren und schlechte Entscheidungen getroffen, wollten mit dem Kopf durch die Wand und waren womöglich auch übermotiviert“, sagte Peronace. Solche Phasen dürfe man sich gegen ein Spitzenteam nun einmal nicht erlauben.

Dominik Titz und Max Beinhofer zielsicher

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Kaufbeurer allerdings wieder ein ganz anderes Gesicht – „das wahre Gesicht, nach diesem Rückfall in alte Zeiten zuvor in der ersten Hälfte“, wie es der DJK-Coach beschrieb. Lediglich zehn Punkte gestatteten sie dem Gegner im dritten Viertel – führten aber mit 16 Zählern die Wende auch nicht mit Nachdruck herbei. Dennoch mühte sich die DJK um ihr Topscorer-Duo Dominik Titz und Max Beinhofer – beide machten 17 Punkte – nach Kräften und warf in der alles in die Waagschale.„Wir waren mindestens auf Augenhöhe in der zweiten Hälfte und hatten auch unsere Chancen, es noch einmal richtig spannend zu machen. Doch dann hat auch in ein paar Situationen das notwendige Glück gefehlt“, sagte Center Beinhofer.

DJK rutscht in der Tabelle ab

Alle Bemühungen waren letztlich vergebens, da der Aufsteiger selbst kaum lockerließ und das Allgäuer Derby abgeklärt mit 89:76 für sich entschied - „deutlich zu hoch, so souverän wie sich das liest, war es bei Weitem nicht“, wie Peronace befand. Durch die zweite Saisonpleite im sechsten Spiel rutscht die DJK damit auf den vierten Tabellenplatz ab, während die Sonthofener mit bislang nur einer Niederlage auf dem Konto die Spitzenposition übernehmen.

Nächstes Verfolgerduell zuhause

Ein langfristiger Ausfall mehr also für die Kaufbeurer – und die Aufgaben werden bis zur Weihnachtspause auch nicht gerade leichter. In einem weiteren Heimspiel steht zur ungewöhnlichen Spielzeit am kommenden Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr zum ersten Advent schon das nächste Spitzenduell in der BOL an: Der neue Tabellendritte PSV Ingolstadt wird dann zu Gast sein in der Schelmenhof-Halle. Für die DJK ist ein Sieg in dieser Topbegegnung des Spieltags nahezu Pflicht, will sie im Rennen um den Titel weiterhin eine Rolle spielen.

Personell improvisieren

„Wir müssen beim Personal in den kommenden wichtigen Spielen ordentlich improvisieren und werden dabei auf Spieler aus der Zweiten setzen“, sagt Peronace. Das habe schon mehrere Male gut funktioniert in dieser Spielzeit. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung in den kommenden Wochen bis Weihnachten, aber wir wollen unsere Ambitionen auf eine Topplatzierung aufrechterhalten – mit allem, was uns dann eben zur Verfügung steht.“