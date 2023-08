Ein Derby zur Urlaubszeit - Oberbeuren und BSK auf Formationssuche

Der TSV Oberbeuren und der BSK Neugablonz stehen früh unter Druck. Nun treffen sie aufeinander – sowohl in der Kreisliga wie auch in der A-Klasse.

Eigentlich ist das Wort „Urlaub“ hauptsächlich positiv besetzt: Sommer, Sonne, Strand und Erholung. So mancher Amateurfußballverein in der Region ist dieser Tage hingegen froh, wenn die Urlaubszeit wieder vorbei ist. Zwei davon treffen am Wochenende aufeinander: Der TSV Oberbeuren und der BSK Olympia Neugablonz – beide Teams spielen sowohl in der Kreisliga – Sonntag ab 15 Uhr in Oberbeuren – als auch in der A-Klasse 5 – Sonntag ab 13 Uhr – gegeneinander.

Unter die Räder gekommen

Bei den Reserveteams in der A-Klasse 5 treffen die nach zwei Spieltagen schwächsten Mannschaften aufeinander. „Die Erwartungen waren nicht hoch“, sagt BSK II-Trainer Alex Lang. „Aber dass wir so unter die Räder kommen, habe ich nicht erwartet“, sagt der Übungsleiter. Sein Team hatte am vergangenen Wochenende mit 0:8 gegen den SV Pforzen II verloren und war am ersten Spieltag schon dem TSV Lengenwang mit 0:4 unterlegen gewesen.

Jede Woche eine neue Formation

Nach 180 Minuten in der laufenden Saison ist der BSK II somit noch ohne eigenen Treffer. „Ich bin der Hoffnung, dass wir trotz Spielermangels gegen Oberbeuren II nun ein Unentschieden oder einen Sieg herausholen“, versucht sich Lang dennoch optimistisch zu zeigen. Oberbeuren II hat in den ersten beiden Spielen bereits zehn Gegentore kassiert, immerhin aber zwei eigene Tore geschossen. Markus Riefler, der beim TSV Oberbeuren für die Herren-Teams verantwortlich ist, spricht davon, dass urlaubsbedingt Woche für Woche neue Aufstellungen probiert werden müssen.

Der Start ist wichtig für die Psyche

Vermutlich bessere sich die Lage auch erst Mitte September, wenn die Ferien vorbei sind. Die Spiele gegen Oberbeuren am Sonntag bezeichnete Coach Markus Riefler aber als „wahnsinnig wichtig“ – und das ist nicht nur, weil es Derbys sind. „Ein Sieg kann entscheidend sein für die kommenden Wochen“, erklärt der Fußballlehrer.