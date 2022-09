Ein Doppel vertritt den Altmeister - Michael Heiß bendet Karriere

Im Griechisch-römischen Stil wiegt der Rücktritt von Ringer Michael Heiß in Westendorf schwer. Doch der TSV bietet starken Ersatz und Nachwuchs für die Saison in der Oberliga auf.

16.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit Spannung wird der neuen Saison in der Ringer-Oberliga entgegengefiebert. Wenn am Samstagabend Hallensprecher Christian Karabash die Mannschaftsaufstellung präsentiert, wird ein Name künftig nicht mehr fallen, nämlich der von Michael Heiß. Der Ausnahmeringer hat seine Ringerstiefel an den Nagel gehängt.

Ion Gaimer vom TSV Westendorf.

Stattdessen gibt Ion Gaimer im Dress des TSV seine Premiere. Besonders Abteilungsleiter Thomas Stechele freut sich auf den mittlerweile 40-jährigen Topringer. Er sei nicht nur ein toller Sportkamerad: „Ion hat, wenn ich mir so die Ergebnisse von ihm betrachte, stets das Beste für sich und der Mannschaft herausgeholt.“ Der Ringerchef hofft, dass Gaimer mit seiner Erfahrung auch den eigenen Nachwuchs weiterbringen wird. „Unsere Ringer können nur von ihm profitieren“, ist Stechele überzeugt.

Mit 40 Jahren vorige Saison ungeschlagen

Ion Gaimer wird in der Vorrunde im Limit bis 71 Kilo im Griechisch-römischen Stil auf die Matte gehen. Der Neuzugang blieb in der vergangenen Oberliga-Saison, als er für den TV Geiselhöring gerungen hat, in sechs Kämpfen ungeschlagen. Darunter waren zwei Schultersiege und eine technische Überlegenheit.

Michael Steiner vom TSV Westendorf. Bild: Harald Langer

Derweil kann Greco-Cheftrainer Maximilian Goßner in dieser Saison wieder auf den jungen Michael Steiner zurückgreifen. „Er ist eine Bank in der Liga“, sagt der Übungsleiter und verweist auf die acht Einzelsiege, die er 2021 schaffte. Steiner ist im Limit bis 61 Kilo in der Vorrunde und auch bis 57 Kilo in der Rückrunde vorgesehen.

Premiere für Maximilian Prestele

Seine Premiere in der Oberliga wird dagegen Maximilian Prestele feiern. „Zwar werfen wir ihn etwas ins kalte Wasser, weil er in einer starken Gewichtsklasse ringt und sicherlich hier und da Lehrgeld bezahlen wird, trotzdem bauen wir auf ihn“, sagt Goßner. Prestele geht im Limit bis 66 Kilo auf die Matte.

Ein Duo im Weltergewicht

Lesen Sie auch

Ringen TSV Westendorf Mit breiter Brust - die Freistiler des TSV sind zuversichtlich

Im Weltergewicht (75 kg) stehen nach dem Rücktritt von Michael Heiß nun Benedikt Gansohr und Philipp Reiner parat. Beide werden ihre Einsätze erhalten und sich in der kommenden Saison beweisen. In der Rückrunde wird Reiner, bedingt durch den Stilartwechsel, ins Limit bis 80 Kilo hochgehen.

Felix Jürgens vom TSV Westendorf.

Mit Felix Jürgens haben die Westendorfer einen weiteren Siegringer in ihren Reihen. In der Vorrunde deckt er zumeist die Gewichtsklasse bis 86 Kilo ab. Jürgens ist ein Punktegarant: In der abgebrochenen Coronasaison brachte er es auf acht Kämpfe, wobei er sieben seiner Duelle siegreich gestaltete. Felix Kiyek steht dagegen im Limit bis 98 und 130 Kilo parat. Goßner nimmt in dieser Saison besonders Kiyek und Reiner in die Verantwortung – macht ihnen aber auch Mut: „Für beide ist es jetzt die richtige Zeit.“

Liga ist stärker geworden

Der Griechisch-römisch-Cheftrainer erwartet im Gegensatz zum vergangenen Jahr heuer eine stärkere Oberliga - im Greco und im Freistil. Denn mit dem SV Wacker Burghausen II und den Nürnberg Grizzlys II gibt es gar zwei Teams, die von einem breiten Bundesligakader profitieren und darauf zurückgreifen können. „Selbst Aufsteiger Oberölsbach schätze ich schwer ein, und auch Burgebrach ist ein ernst zu nehmender Gegner“, hebt Goßner hervor. Doch wer Oberligameister sein möchte, muss auch diese Hürden überwinden. „Unser Ziel ist die Meisterschaft, dafür werden wir alles Erdenkliche tun“, sagt Goßner abschließend.