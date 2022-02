Ein Duett diktiert im Bezirk - SVM holt gleich zwei Titel

Die U20 des SV Mauerstetten gewinnt im Heimturnier und die U16 in Sonthofen die schwäbische Meisterschaft. Beide Teams sind damit für Höheres qualifiziert.

02.02.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten erlebten einen überaus erfolgreichen Spieltag: Die Frauen I gewann in der Bayernliga, derweil die U20 zu Hause und die U16 in Sonthofen schwäbische Meister wurden. Und es könnten in den jüngeren Jahrgängen weitere Titel folgen.

Die U20 erfüllt ihre Erwartungen

Zum ersten Mal wurde eine Bezirksmeisterschaft in der neuen Dreifachturnhalle in Mauerstetten ausgetragen. Die U20 des SVM hatte dabei ein klares Ziel vor Augen – sich für die südbayerische Meisterschaft zu qualifizieren. In der Gruppenphase bekam es Mauerstetten mit dem VSC Donauwörth und den BSC Illertal zu tun. Mit zwei klaren 2:0-Siegen stand der Gruppensieg fest. Das gut eingespielte Team, das am Vortag in der Bayernliga gegen Burgberg gewonnen hatte, nahm die Euphorie und die Motivation daraus mit ins Überkreuzspiel gegen den TV Bad Grönenbach. Schnell war die Vormachtstellung klar und ein hoher Vorsprung und dann der Sieg herausgespielt (25:12). Auch im zweiten Satz hatte der Gegner keine Chance (25:12).

Sonthofen hat keine Chance

In der zweiten Gruppe siegte der TSV Sonthofen und musste dann gegen den stark spielenden VSC Donauwörth ran. Sonthofen setzte sich knapp durch und stand somit ebenfalls im Finale. Von Beginn an zeigten die SVM-Mädels, was sie drauf haben, dass sie viel trainiert hatten und gut aufeinander abgestimmt sind. Der TSV Sonthofen hatte gegen die hervorragenden Angriffsschläge und die gut funktionierende Abwehrkette der Mauerstettenerinnen keine Chance und verlor mit 19:25 und 17:25. Somit steht der SVM als schwäbischer Meister fest und darf nun die südbayerische Meisterschaft am 19. Februar ebenfalls in Mauerstetten bestreiten.

Zusammengewürfelte U16

Zur gleichen Zeit spielte die U16 ebenfalls die schwäbische Meisterschaft in Sonthofen. Mit einem kleinen Kader aus von sieben Spielerinnen, zusammengewürfelt aus drei Erwachsenenmannschaften fuhr das Team los, um sich im besten Fall für die südbayerische Meisterschaft zu bewerben. Es traten fünf Teams an, und zwar jedes gegen jeden. Das erste Spiel gegen Nördlingen, welches zur Teamfindung genutzt wurde, wurde mit 2:0 gewonnen. Im zweiten Spiel warteten starke Marktoffingerinnen, die aber durch eine gute Teamleistung bezwungen wurden. Die Mädchen aus Pfuhl stellten im Anschluss kein Problem dar und wurden besiegt.

Im Finale ebenfalls Sonthofen besiegt

Danach blieb nur noch der Dauerrivale TSV Sonthofen übrig. Nach einem kräftezehrenden Tag und einem 18:22-Rückstand wurden nochmals alle Kräfte mobilisiert, der Satz gedreht und das Spiel gewonnen. Somit wurden die SVM Mädels ebenfalls Bezirkssieger und dürfen damit zur südbayerischen Meisterschaft fahren.