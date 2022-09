Ein Erfolgsmodell: Das Medicenter Kaufbeuren wächst weiter

Durch einen weiteren Anbau erhält das Fachärzte- und Gesundheitszentrum der Firma Dobler 2000 Quadratmeter Fläche zusätzlich. Schon jetzt gibt es mehr Parkplätze.

05.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Als das Medicenter 2006 in Kaufbeuren eröffnete, war es laut Alexander Dobler das erste seiner Art in einem großen Umkreis von Kaufbeuren. Von Anfang an setzte die Firma Dobler darauf, Patienten ein umfassendes Angebot unter einem Dach zu bieten. Dazu gehören bis heute Facharztpraxen, eine Tagesklinik, ein Sanitätshaus und Physiotherapeuten. Das „Erfolgsmodell“ bewährte sich und wurde bereits kurze Zeit darauf in Richtung Osten erweitert. 2010 eröffnete der sogenannte Bauabschnitt B. Nun wird auch dieser vergrößert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.