Soll ein Glastunnel Besucher zum Menschenaffen Udo führen?

Pforzener Gemeinderat will weitere Ideen für Besucherzentrum am Fundort des Menschenaffen sammeln. Förderung durch EU-Programm möglich.

27.10.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Für die Gestaltung der „Heimat“ von Danuvius guggenmosi hat das Planungsbüro „Frankonzept“ mehrere Ideen in seiner Machbarkeitsstudie vorgestellt (wir berichteten).

So soll etwa eine Info-Box am B 16 Kreisverkehr aufgestellt werden, auch der Bau einer Aussichtsplattform am südlichen Rand der Grabungsstätte ist eines der kurz- bis mittelfristigen Projekte, die es zu schultern gäbe, erklärte Bürgermeister Herbert Hofer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Rundweg soll gestaltet werden

In Verbindung mit der Plattform steht auch die Gestaltung eines Rundwegs. Die Kosten für die beiden Maßnahmen weist die Studie mit knapp 400 000 Euro aus, zusätzlich 20 000 Euro für den Weg.

Hofer informierte das Gremium über die Möglichkeit, Förderungen aus dem EU-Leader-Topf für die Projekte zu erhalten. Das Förderprogramm für den ländlichen Raum wurde um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert, bayernweit stehen 30 Millionen Euro zur Verfügung. Auf die Frage von Rätin Ute Nothelfer-Krull bestätigte der Bürgermeister die Zusage des Landkreises Ostallgäu, sich an den Kosten zu beteiligen.

Ausschreibung bis 10. Januar 2022

Um die Realisierung zu beginnen ist laut Rathauschef ein entsprechendes Konzept nötig. Die Gemeinde werde mehrere Planungsbüros anschreiben. Eingereicht werden müssen entsprechende Angebote spätestens bis 10. Januar 2022, die Angebotseröffnung solle dann am 19. Januar sein. Mit Erhalt des Förderbescheids beginne die vorgeschriebene Bau-Herstellungsfrist von zwei Jahren.

In einer anschließenden Diskussion schlug Wilhelm Schmid vor, anstelle der Aussichtsplattform die Besucherinnen und Besucher in einem Glastunnel durch den Bereich zu führen. Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle zeigte sich angetan von dem Vorschlag, meinte aber, man solle die Ideen sammeln und dann bei Vorlage der Angebotskonzepte erneut diskutieren. Die von Bürgermeister Herbert Hofer vorgeschlagene Vorgehensweise wurde vom Ratsgremium einstimmig gebilligt.