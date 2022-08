Ein großer Schritt - Sebastian Gorcik verstärkt den ESVK

Sebastian Gorcik bestreitet seine erste Eishockeysaison abseits Tschechiens. Dass es ihn nach Bayern geführt hat, dürfte kein Zufall sein – dabei spielen seine Mutter und Fußball eine Rolle.

Es besteht kein Zweifel: Für den 26 Jahre alten Eishockey-Spieler Sebastian Gorcik hat mit Vertragsunterschrift beim ESV Kaufbeuren ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Geboren im tschechischen Römerstadt (weniger als 10.000 Einwohner) und auf Karlsbader Eis groß geworden, spielte der Angreifer bis dato ausschließlich in seiner Heimat – als Profi entweder in der ersten oder zweiten tschechischen Liga oder vergangene Saison mit Znaim in der internationalen ICE HL.

Erstes Ziel ist Lernen

Ganz bewusst ist er nun aber nicht bei einem tschechischen Klub geblieben. „Ich habe das Angebot auch angenommen, weil ich Sprachen und das Leben außerhalb meines Landes lernen wollte“, sagt der Profi, der zurückliegende Saison mit 45 Punkten in etwas mehr als 50 Spielen in der qualitativ etwas über der DEL2 angesiedelten ICE auf sich aufmerksam machte. Lernen steht bei Gorcik derzeit weit oben. „Ich spreche noch nicht viel Deutsch, aber ich lerne es“, berichtet er – und auch Englisch büffelt der Stürmer. Immerhin: Die Anweisungen des Trainers verstehe er.

Ein Landsmann zur Unterstützung

Bislang seien ohnehin nur Grundlagen besprochen worden, erzählt er. Und wenn es dann doch einmal hapern sollte, dürfte der ebenfalls neu zu den Jokern gekommene Deutsch-Tscheche Tomas Schmidt nicht weit sein. „Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich am Anfang etwas Hilfe bekomme, auch von Tomas“, sagt der 26-Jährige, der einen sehr guten ersten Eindruck von Kaufbeuren hat. „Ich mag die Stadt sehr. Ich war ein paar Mal in der Stadt und habe ein paar Ausflüge in die Umgebung von Kaufbeuren gemacht. Insgesamt ist Bayern sehr schön“.

Bayern und Fußball

Die Liebe zu Bayern ist bei Gorcik nicht ganz neu. Weil die Familie seiner Mutter aus Grafing bei München stammt, hatte er den Freistaat auch früher schon besucht. So lässt sich eventuell auch die Leidenschaft des Angreifers für den Fußball erklären. Er selbst kickt abseits der Eishockey-Saison sehr gerne. Eine seiner ersten Aktivitäten in Deutschland war es deshalb, sich ein Bundesliga-Spiel des FC Augsburg anzuschauen. Zum FC Bayern will er auch noch fahren. Während dort Edeltechniker über den Rasen sausen, bremst Gorcik vorerst die Erwartungen an ihn diesbezüglich.

Gradliniger Skater

Er sei eher der „gradlinige Spieler“, der seine Stärken in „gutem Skating“ sieht. Allzu große technische Besonderheiten „wird man von mir eher nicht sehen“, gibt er unumwunden zu. Allzu feste Ziele für die erste Saison in Deutschland hat sich der Angreifer nicht gesetzt. Diese würden immer auch vom Verlauf einer Spielzeit abhängen. Grob formuliert geht es dem 26-Jährigen, der kein explizites Vorbild auf dem Eis hat, um eine gute Punkteausbeute für sich selbst und den ESVK.

