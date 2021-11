Ein guter Kompromiss für das Kaufbeurer Puppentheatermuseum

Wie AZ-Redakteur Martin Frei die Pläne des Kaufbeurer Puppenspielvereins einschätzt.

10.11.2021 | Stand: 19:22 Uhr

Es war eine Horrorvorstellung, die zurecht viele Kaufbeurer auf die Barrikaden getrieben hat: Das Puppentheatermuseum im Spielbergerhof wird geschlossen und die einzigartige Sammlung von Alois Raab in alle Winde verstreut und verhökert. Dieses Szenario – so es denn überhaupt irgendwann vorgesehen war – ist endgültig vom Tisch. Im Puppentheater an der Wagenseilstraße soll mittels eines pfiffigen Ausstellungskonzeptes zumindest ein Teil der Museumsbestände modern und ansprechend präsentiert werden.