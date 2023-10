Ein Hauch von NHL - Mini-Eishockeyturnier in Kaufbeuren

Eishockey-Miniturnier der Hot Docs in Kaufbeuren mit den Toronto Beer Hunters und den Portland Maineiacs. Die US-Amerikaner gewinnen, die Kanadier leiden eher.

Nicht ganz auf dem sportlichen Niveau der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, aber zumindest geografisch so besetzt, war das Mini-Turnier der Hot Docs in der Energie Schwaben Arena - der Heimat des ESVK. Die Kaufbeurer Ärztemannschaft begrüßte die Teams der Toronto Beer Hunters und der Portland Maineiacs, aus dem US-Bundesstaat Maine, mit Peter Douris im Lineup. Der Kanadier bestritt 348 Partien in der NHL und gehörte beim Meisterteam der München Barons im Jahr 2000 zu den Topscorern.

Seit Jahrzehnten befreundet

Mit beiden Mannschaften verbindet die Hot Docs eine jahrzehntelange Freundschaft. Erst im Vorjahr waren die Ärzte zu Besuch bei dem Team in Portland. Die erste Reise nach Kanada traten die Docs bereits in den 90er Jahren an. „Für uns ist das etwas ganz Besonderes, diese Freundschaft über so lange Zeit auch sportlich zu leben“, erklärt Hot Docs-Präsident und Linksaußen Rochus Höhne.

Kanadier frönen dem Oktoberfest

Möglicherweise leicht gezeichnet vom Oktoberfestbesuch vor dem Turnier wurden die hoch gehandelten Kanadier ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und mussten zwei Niederlagen einstecken. Die Hot Docs – traditionell gegen die Teams aus Übersee Außenseiter – mussten gegen US-Amerikaner eine knappe 0:2-Niederlage einstecken, besiegten aber das Team aus dem Mutterland des Eishockey überraschend klar 4:0. Der finale 5:1-Sieg der Maneiacs im prestigeträchtigen Nordamerika-Duell stellte den Abschluss des unterhaltsamen, sportlichen Teils dar.

2025 Besuch in Toronto

Nach einer gemeinsamen Players Party in einem Lokal in Kaufbeuren zogen die Teams aus Nordamerika weiter zu einem internationalen Turnier im österreichischen Zell am See. Doch mit Blick voraus verrät Höhne: „Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums planen die Hot Docs einen Besuch in Toronto für das Jahr 2025.“