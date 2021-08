Frauen der SpVgg Kaufbeuren verlieren zwar ein Testspiel gegen Bayernligisten Augsburg und verabschieden vier Spielerinnen. Der guten Laune tut das aber keinen Abbruch

Von Karlheinz Stumbaum

04.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Vorbereitung, Feier und Abschied in einem: Dazu luden die Frauen der SpVgg Kaufbeuren ins Parkstadion ein. Zum einen ging es um ein Testspiel zwischen der SVK, die nach der Meisterschaft in die Landesliga aufsteigt, und dem Bayernligisten Schwaben Augsburg I. Kurz vor Beginn des Freundschaftsspiels zwischen den beiden Teams kündigte der Stadionsprecher auch die Verabschiedung von vier langjährigen Spielerinnen des SVK an.