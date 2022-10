„Ein kleines bisschen Panik“ - ESVK verspielt klaren Sieg

Der ESV Kaufbeuren führt beim EV Landshut bis weit ins zweite Drittel hinein mit 4:0 – aber unterliegt am Ende eines denkwürdigen Derbys mit 4:6.

Noch vorm prestigeträchtigen Duell am frühen Sonntagabend durften sich die Kontrahenten je nach Lesart als DEL2-Spitzenreiter sehen: Nach Punkten (19) stand der ESV Kaufbeuren an Position eins im Tableau, beim Punktequotienten (2,57), errechnet aus den erreichten Zählern geteilt durch die absolvierten Partien, hatte der EV Landshut ligaweit die Nase vorne. Nach dem ewig jungen Derby waren dann die Landshuter dank ihres 6:4-Erfolgs in beiden Kategorien führend. Dazwischen lagen aufregende, beinahe denkwürdige 60 Minuten, oder das, was EVL-Chefcoach Heiko Vogler in der Pressekonferenz als „EV-Landshut-Show“ bezeichnete.

ESVK gestaltet Teil eins der Show

Der ESVK hatte in dieser Show mehr als eine halbe Stunde lang die Hauptrolle gespielt: Bis in die 34. Minute hinein führte die Truppe von Cheftrainer Marko Raita mit vier Toren, und das nicht mal unverdient. Nach 69 Sekunden brachte Nicolas Appendino die Allgäuer in Front, Markus Lillich fälschte kurz drauf einen Schuss unhaltbar ab (7.). Hinten war der starke Gästekeeper Daniel Fießinger gegen einfallslose Niederbayern nicht zu überwinden. „Wir waren in jeder Handlung einen Schritt zu spät“, schimpfte Vogler.

Ersatzkeeper kommt, der Schwung geht

In Durchgang zwei machte seine Mannschaft deutlich mehr Druck, die Durchschlagskraft fehlte jedoch abermals über weite Strecken. Und so zogen die effizienten Gäste durch John Lammers im Powerplay (27.) und Joseph Lewis (29.) auf 4:0 davon und beendeten den Arbeitstag von Landshuts Schlussmann Sebastian Vogl. Mit dem Wechsel zum blutjungen Philipp Dietl kam noch einmal neuer Schwung in die rot-weißen Reihen. „Ab da haben wir den Drive verloren“, konstatierte Marko Raita. Zunächst noch ohne große Folgen. Das erste Landshuter Treffer in nummerischer Überlegenheit, der derzeitigen Landshuter Parade-Disziplin, durch DEL2-Toptorschützen Marco Pfleger war nicht viel mehr als Ergebniskosmetik.

Aufhalten ging nicht

„Wir haben uns in der Kabine gesagt: Wir können aufgeben oder alles geben“, erklärte Vogler hinterher. Seine Schützlinge entschieden sich für die zweite Variante: Abermals Pfleger traf zum 2:4 (44.), was Raita kurz drauf zu einer Auszeit veranlasste. „Wir haben versucht, das irgendwie aufzuhalten und zu stoppen, aber es ging nicht“, analysierte er und schob die Erklärung gleich hinterher: „Wir waren nicht mehr fokussiert und vom Kopf her zu passiv.“ Yannik Valenti gelang per Powerplay das 3:4 (47.). „Landshut hatte das Momentum auf seiner Seite, bei uns herrschte ein kleines bisschen Panik. Das ist nicht gut“, sagte Raita.

Unfreiwillig im Tollhaus

Und so nahm das Unheil für Kaufbeuren seinen Lauf: Samir Kharboutli glich aus (48.) und erneut Valenti (50.) sowie Tyson McLellan (51.) verwandelten die Fanatec-Arena am Gutenbergweg in ein bebendes Tollhaus. Zwischen dem 2:4 und dem 6:4 lagen wenig mehr als acht Minuten.

„Ich bin sehr, sehr stolz auf jeden einzelnen Spieler“, freute sich Vogler über die Moral seiner Formation, die bereits zum dritten Mal in dieser Saison einen hohen Rückstand gedreht hatte: Gegen Heilbronn stand es nach 0:3 am Ende 7:4, in Selb gelang ebenfalls nach einem 0:4 noch ein 5:4-Erfolg nach Verlängerung. Für Raita blieb hingegen eine simple Erkenntnis: „Das erinnert uns daran, dass ein Eishockeyspiel 60 Minuten dauert.“