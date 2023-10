"Ein Klub wie der ESVK sollte die Chance haben, aufzusteigen"

Die DEL2 ist in ihre elfte Saison gegangen. Liga-Geschäftsführer René Rudorisch spricht über Erreichtes und Geplantes: Unter anderem will das Thema Aufstieg in die DEL diskutieren.

25.10.2023 | Stand: 16:42 Uhr

Rudorisch: Das stimmt. Mit Blick auf die Budgetstatistik lässt sich nicht auf die engen Ergebnisse schlussfolgern. Das spricht vor allem für die Klubs, die weniger Budget haben, somit aber in der Kaderplanung und beim Einbau von eigenen, jungen Spielern genauer hinschauen müssen, um das Quäntchen mehr herauszuholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.