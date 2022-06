Ein Knall, dann Flammen - was hat den Großbrand in Kaufbeuren ausgelöst?

Das zerstörte Hauberrisser-Haus ist nach dem Großfeuer einsturzgefährdet. Immer wieder gab es ungebetene Gäste, sagt der Eigentümer.

03.06.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Wie geht es auf dem brachliegenden Brauereigelände über der Altstadt von Kaufbeuren weiter, wo das denkmalgeschützte Hauberrisserhaus am Donnerstag durch einen Brand zerstört worden ist? Das ganze Areal gehörte früher der Aktienbrauerei Kaufbeuren AG, deren Braubetrieb unter dem Namen ABK in der Nachbarschaft produziert und nicht von dem Feuer betroffen war. Vor Jahren wurde das brachliegende Brauereigelände an die Münchener Panntum AG verkauft, die dort mit Partnern ein neues Wohnquartier plant.

