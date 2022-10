Ein Kunstwerk speziell für Kaufbeuren

Im öffentlichen Raum oder im Stadtmuseum? Wo Vanessa Hafenbrädls Arbeit „KB WIRWIRWIR“ besser wirkt, ist schwer zu sagen. Bald gibt es neue Videokunst zu sehen.

15.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Filmzeit geht an diesem Wochenende in Kempten und Immenstadt zu Ende. Doch auch in Kaufbeuren wirkt sie noch bis Sonntag nach. Solange ist nämlich die Videoarbeit „KB WIRWIRWIR“ im Stadtmuseum zu sehen. Im Zuge der Buronale, des Videokunst-Wettbewerbs der Filmzeit, ist Vanessa Hafenbrädls Werk, das im Herbst vergangenen Jahres spektakulär auf die Außenwand des Kunsthauses projiziert worden war, nun in die geschützte Sphäre des Sonderausstellungsraums des Museums gewandert.

Der öffentliche Raum ist Vanessa Hafenbrädl sympathischer

Der Künstlerin war der öffentliche Raum für die Präsentation ihres Werkes sympathischer, wie sie sagt. Schließlich bestehe dort die Möglichkeit, dass auch wenig kunstaffine Passanten auf ihre wabernden Porträts von historischen und aktuellen Kaufbeurerinnen und Kaufbeurern aufmerksam werden. Auch die Wirkung der mittels handwerklich hergestellter Glasplatten verfremdeten Bilder war im ganz großen Format in Spitalhof sicher eindrücklicher.

Auch die Präsentation im Museumsraum hat ihre Vorzüge

Doch auch die Präsentation im Museum hat ihre Vorzüge. So sind die Texte von und zu (berühmten) Stadtbewohnern dort besser verständlich, was so manche Assoziation zwischen Gesehenem und Gehörtem erleichtert. Ein zur Präsentation im Stadtmuseum erschienener „Katalog“ tut ein Übriges – auch wenn die Künstlerin nach eigenem Bekunden keinen Wert darauf legt, dass ihr Werk (nur) intellektuell erfasst wird. Im Gegensatz zum Spitalhof fehlt im Museum auch die weitere Projektionsfläche, auf der die Erzählerin und Sound-Designerin Anna McCarty in Aktion zu sehen war. Deren Stimme ist allerdings – auch im Vergleich zu den sphärischen Glasorgel-Klängen von Marc Chouarain – so dominant, dass sie auch so ihre volle Wirkung entfaltet.

Zum Abschluss gibt es nochmals eine Einführung in das Werk

Ob nun draußen oder drinnen, in jedem Fall hat Vanessa Hafenbrädl ein aufwendiges, tiefsinniges und individuell auf Kaufbeuren zugeschnittenes Kunstwerk geschaffen, das es durchaus verdient hat, zweimal gezeigt zu werden. Zu sehen ist es noch am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am Sonntag um 11 Uhr bietet das Stadtmuseum eine Einführung in das Werk an. Dafür ist eine Anmeldung unter Telefon 08341/9668390, oder per E-Mail an stadtmuseum@kaufbeuren.de erforderlich.

Ab 9. November dient das Kaufbeurer Rathaus als Projektionsfläche

Mehr Videokunst in Kaufbeuren gibt es dann in wenigen Wochen. Ab Mittwoch, 9. November, heißt es wieder „Kaufbeuren leuchtet“. Dann wird die Münchner Videokünstlerin Betty Mü unter anderem eine Installation an das Rathaus projizieren.