Ein Leben für die KAB: Trauer um Brigitte Glöggler

Weggefährten in Kaufbeuren und in der Diözese trauern um Brigitte Glöggler, die sich über 50 Jahre lang für die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung engagiert hat.

31.01.2023 | Stand: 15:32 Uhr

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) der Diözese Augsburg, der KAB-Kreisverband Ostallgäu und die KAB in Kaufbeuren trauern um ihre langjährige Vorsitzende Brigitte Glöggler. „Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von einer leidenschaftlichen und engagierten Vertreterin unserer Verbände“, schreibt Hans Reich, der Vorsitzende der KAB Kaufbeuren.

Von der Pfarrei Heilige Familie in Kaufbeuren bis in den KAB-Diözesanvorstand

Glöggler engagierte sich über 50 Jahre lang in dieser kirchlichen Organisation sowie in deren Wohlfahrtsverband, der Christlichen Arbeiterhilfe (CAH), in verschiedenen Ämtern: Von 1968 bis 2005 war sie Vorsitzende der örtlichen KAB-Gemeinschaft in der Pfarrei Heilige Familie in Kaufbeuren. Von 1978 bis 1994 war sie KAB-Kreisvorsitzende im Ostallgäu und von 1994 bis 2001 Kreisverantwortliche des KAB-Altenwerkes für den Bereich Kaufbeuren-Ostallgäu. Von 1973 bis 1994 war B Glöggler Mitglied der KAB-Diözesanleitung, Zuerst als stellvertretende Diözesankassierin und ab 1979 bis zu ihrem Ausscheiden 1994 als Diözesankassierin. Außerdem war sie von 1971 bis 2005 im Orts- und Kreisvorstand der CAH aktiv, „wo ihre soziale Einstellung und ihr Einsatz für die Mitmenschen in besonderer Weise zum Tragen kamen“, so Reich. Im CAH-Diözesanverband war sie von 1971 bis 2005 auch Mitglied der Diözesanvorstandschaft und darüber hinaus viele Jahre Hausverantwortliche für die Familienerholungsstätte „Haus Adlhoch“ in Rühlingstetten.

Geschichte des Katholischen Arbeiterinnenvereins in Kaufbeuren, der 1906 von Therese Studer gegründet wurde, aufgearbeitet

Besonders verdient gemacht habe sich Brigitte Glöggler auch um die geschichtliche Aufarbeitung der Gründung des Katholischen Arbeiterinnenvereins in Kaufbeuren, der im Jahr 1906 von Therese Studer ins Leben gerufen wurde.. Für ihr ehrenamtlichen Engagement wurde Glöggler mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt und mit der Roten Ehrennadel und der Ketteler-Medaille der KAB ausgezeichnet.