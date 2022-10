Ein Nachttopf voll Humor des Theatervereins Oberbeuren

D'Oberbeurer Bühne sorgt mit ihrer Inszenierung von „Bodschamperlspuk“ für viele Lacher. Das Stück hat aber noch mehr zu bieten.

19.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause ging bei der Oberbeurer Bühne der Vorhang wieder auf. Bei der turbulenten Komödie „Bodschamperlspuk“ erlebte das Premierenpublikum acht spielfreudige Darstellerinnen und Darsteller, eine engagierte Regisseurin, ein detailverliebtes Bühnenbild und ausgewählte Kostüme.

Es geht um Sehnsüchte, Aberglauben, Geld und ein Familiengeheimnis

Um Sehnsüchte, Aberglaube, Geld und ein Familiengeheimnis ging es auf dem verlassenen Dusterhof, dem Schauplatz des kurzweiligen Theaterstücks. Mina (Marina Bachmann) und ihre Freundin Giggi (Claudia Richter) planen dort in einer Rauhnacht eine Geisterbeschwörung. Denn dann sollen Wünsche, die man auf einen Zettel schreibt und in ein magisches Gefäß legt, in Erfüllung gehen. Hier kommt das Bodschamperl, außerhalb Altbayerns besser bekannt als Nachttopf, ins Spiel. Es diene als heiliger Gral für die Wunschzettel. Zeitgleich schlagen die beiden Landstreicher Langfinger-Jockl (Jürgen Wittek) und sein Sohn Abstauber-Bartl (Tobias Klenk) in dem alten Bauernhaus ihr Nachtlager auf. Minas Mutter (Ulla Foldenauer als grantelnde Sonnhoferin) und Braumeister Beppo (Walter Hartmann) haben eher wirtschaftliches Interesse am Dusterhof. Um das Chaos perfekt zu machen, kommt es zwischen dem naiven Tschacko (Daniel Hölter) und der jungfräulichen Dorflehrerin Adelheid Amsel (Petra Schneiderat) zu einer heißen Liebelei.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Gekonnte Situationskomik und spritziger Wortwitz - teilweise recht anzüglich und ungeniert

Lesen Sie auch

Von Geistern und Nachttöpfen Die Oberbeurer Bühne legt nach der Corona-Pause wieder los

Durch gekonnte Situationskomik und spritzigen Wortwitz, die teilweise recht anzüglich und ungeniert sind, begeisterten die Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Publikum. Aber selbst kleine Details, wie zum Beispiel das Öffnen einer Bierflasche mit dem Meterstab, brachten die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen. Der von Regisseurin Monika Schmid gekonnt in Szene gesetzte Schwank von Ralph Wallner überzeugte aber nicht nur durch seine unterhaltsamen Sequenzen, sondern auch durch leise Töne. Als etwa Bartl erfährt, dass Jockl nicht sein leiblicher Vater war und dieser wiederum mit seiner verstorbenen Frau im Himmel Zwiesprache hält, wurde es ganz ruhig im Saal. Gerade diese Dynamik machte den Theaterabend zu einem besonderen Erlebnis. Zudem war es ein Genuss, die Mimik und Gestik der Akteure zu beobachten. Schmid und das Team der Oberbeurer Bühne hatten mit ihrer Inszenierung wieder einmal den Geschmack des Publikums getroffen.

Bilderstrecke

Premiere Bodschamperlspuk Oberbeuer Bühne

1 von 21 2 von 21 3 von 21 4 von 21 5 von 21 6 von 21 7 von 21 8 von 21 9 von 21 10 von 21 11 von 21 12 von 21 13 von 21 14 von 21 15 von 21 16 von 21 17 von 21 18 von 21 19 von 21 20 von 21 21 von 21 Premiere: Die Oberbeurer Bühne gibt den Bodschamperlspuk im vollen Pfarrsaal. Bild: Mathias Wild Premiere: Die Oberbeurer Bühne gibt den Bodschamperlspuk im vollen Pfarrsaal. Bild: Mathias Wild 1 von 21 Bodschamperlspuk Oberbeurer Bühne Premiere Bild: Mathias Wild Bodschamperlspuk Oberbeurer Bühne Premiere Bild: Mathias Wild

Wann gibt es weitere Aufführungen?

Weitere Aufführungen im Pfarrsaal in Oberbeuren finden am Freitag, 21., Samstag, 22., Freitag, 28., Samstag, 29. Oktober, sowie am Freitag, 4., Samstag, 5., Freitag, 11., und Samstag, 12. November, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Haus der Vereine in Oberbeuren (Am Schlössle). Während dieser Zeit sind auch telefonische Bestellungen unter 0171/1425185 möglich.

Lesen Sie auch:

Theater Kaufbeuren zeigt Zähne

Was spielt die Kulturwerkstatt Kaufbeuren in der neuen Saison