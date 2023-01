Ein Pianist aus Kaufbeuren geht in die Offensive

Yi Lin Jiang hat sich stetig weiterentwickelt – auch während der Corona-Zeit. Nun ist er wieder einmal in seiner Heimatstadt Kaufbeuren zu Gast.

22.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Yi Lin Jiang ist keiner, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Seit er im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei Barbara Strauß in Kaufbeuren erhalten hat und wenige Jahre später der jüngste Kulturpreisträger der Wertachstadt war, entwickelte er sich stetig weiter – musikalisch, aber auch auf dem weiten Feld der Kulturarbeit. Wer sich von Ersterem überzeugen will, der kann dies bei einem Konzert des Pianisten tun, das er zusammen mit seinem Kollegen und Freund Jacopo Giovannini am Dienstag, 24. Januar, in seiner früheren Heimat gibt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pianofactum-Flügelraum (Alleeweg 8). Auf dem Programm stehen Variationen über ein Thema von Corelli (op. 42) von Sergej Rachmaninow, „Miroirs“ von Maurice Ravel, „Cuaderno Intenso” von Isaac Albéniz und „Shéhérazade“ (op. 35) von Nikolai Rimsky-Korsakow.

Yi Lin Jiang studierte bei Karl-Heinz Kämmerling und Ewa Kupiec

Der Weg des 1988 in München geborenen Musikers führte ihn bald aus dem Allgäu weg. Er studierte in renommierten Klavierklassen und gehörte sowohl zur letzten Generation des deutschen Tasten-Pädagogen Karl-Heinz Kämmerling (1930 bis 2012) als auch zur ersten Generation der polnischen Klavier-Professorin Ewa Kupiec. Jiang wurde zum geschätzten Konzertpianisten und lehrt als Dozent an der Musikhochschule Hannover. Zudem begründete er 2018 das Jiang-Artists-Festival, bei dem er als künstlerischer Leiter Musikerkollegen und junge Talente zu Konzerten nach Kaufbeuren holte. Die Schirmherrschaft hatte seine frühere Lehrerin Kupiec übernommen, die auch schon in der Wertachstadt zu Gast war.

Nachdem sein Jiang-Artists-Festivals den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen war, stellte er sich einer neuen Herausforderung

Die für 2020 geplante dritte Auflage des Festivals fiel dann allerdings den Corona-Einschränkungen zum Opfer. Während die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen andere Kunstschaffende in tiefe Krisen stürzte, ging Jiang in die Offensive. Kurzerhand wurde er auch noch zum Musikproduzenten und gründete 2020 sein eigenes Label mit Namen Anclef. Mit Enthusiasmus und mit finanzieller Unterstützung des Bundesprogramms „Neustart Kultur“ brachte er bereits mehrere Alben heraus und holte eine Nominierung für den Opus Klassik. 2023 veröffentlicht er das Duo-Album „H2O“´, das er mit Giovannini eingespielt hat. Das Markenzeichen des Labels ist ein Anker, denn es soll nach dem Willen von Jiang „ein sicherer Hafen für individuelle Musikerinnen und Musiker sein, die auch bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen“.

Wo gibt es Karten?

Karten für das Konzert am 24. Januar gibt an der Abendkasse, Reservierungen sind beim Musikhaus Pianofactum (Telefon 08341/9611526) möglich. Nähere Informationen zu Yi Lin Jiang und seinem Label sind hier zu finden.