Ein Quartett steht fest - entscheidende Phase in der Yes-Licht-Liga

Auch der EC Gutenberg steht in den Play-offs der Yes-Licht-Eishockey-Liga Ostallgäu. Mauerstetten wahrt seine Chance.

05.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit dem EC Gutenberg hat sich die vierte Mannschaft für die Play-offs in der Yes-Licht-Liga Ostallgäu qualifiziert. Stöttwang und Lauchdorf verpassten den Schritt, da sie Remis gespielt haben.

Pilsensee Anterer Hechendorf – Desperados Kitzighofen 2:10 (0:5)

Dass die Trauben für die Anterer hoch hängen, war schon vor dem Spiel klar und dies wurde auch 60 Minuten später bestätigt. Gegen den haushohen Favoriten aus Kitzighofen hatte Hechendorf wie vor Wochenfrist von Anfang an wenig entgegenzusetzen. Die Desperados spielten wie entfesselt auf und zeigten sich gut gerüstet für die Play-offs. Hechendorf spielte zum Ende mutiger mit und blieb von der Strafbank weg. Dadurch gelangen den Anterern zwei sehenswerte Tore in einem insgesamt einseitigen Match.

EC Gutenberg – EC Blonhofen 6:3 (2:2)

Wie verwandelt im Vergleich zu vergangenen Auftritten zeigte sich der EC Gutenberg und entschied ein spannendes, kampfbetontes Spiel für sich. Zum Schluss wurde die Partie ruppiger und beide Teams fingen sich noch unnötige Matchstrafen ein, sodass sie in den kommenden Aufgaben geschwächt antreten müssen. Mit dem Sieg qualifiziert sich der EC Gutenberg als vierte Mannschaft für die Play-offs, während die Chancen für Blonhofen kleiner werden.

Ice Cubes Stöttwang – ESC Lauchdorf 2:2 (2:2)

Gegen den Angstgegner aus Stöttwang erkämpfte sich der ESC den ersten Punktgewinn in der Vereinsgeschichte. Die Cubes kamen besser ins Spiel und erarbeiteten sich ein Übergewicht. Im weiteren Verlauf wurde der ESC stärker und glich sowohl die erste, wie auch die erneute Führung der Roten schnell aus. Dank zweier starker Torhüter endete das faire Spiel schließlich mit wenig Toren und einer gerechten Punkteteilung.

EC Mikado Mauerstetten - Desperados Kitzighofen 4:3 (2:0)

Mauerstetten macht es im Rennen um die Play-offs noch einmal spannend. Gegen den Favoriten aus Kitzighofen gelang der dritte Sieg in Serie. In einem Spiel auf Augenhöhe erspielten sich die Mannschaften hochkarätige Chancen. Auch nach der Pause ließen beide Teams nicht locker und spielten schwungvoll nach vorne. Am Ende stand ein wichtiger Sieg für den EC Mikado im Kampf um die Play-offs.