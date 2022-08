Ein Routinier an der Pfeife hört auf

Manfred Bächler vom TSV Friesenried ist einer der bekanntesten und fleißigsten Schiedsrichter der Region. Im Sommer hat er seine Karriere nach 41 Jahren und über 2.600 Spielen als Unparteiischer beendet.

2.660 Spiele leitete Manfred Bächler in seiner Karriere als Fußball-Schiedsrichter. Eine Zahl, die in der Region ihresgleichen sucht. Nach 41 Jahren war nun in diesem Sommer Schluss. Jetzt hat Bächler endlich mehr Zeit für seine Familie, sagt er lachend. Ohnehin – ohne Unterstützung seiner Frau Barbara wäre sein großes Engagement für sein Hobby nie möglich gewesen.

Finanzbeamter mit Fußpflegestudio

Bächler, der hauptberuflich Finanzbeamter im Landsberger Finanzamt war und seit seiner Pensionierung ein Fußpflegestudio in Buchloe betreibt, absolvierte 1981 seine Schiedsrichterprüfung. Vorher und noch bis zur Spielzeit 1982/83 kickte er selbst aktiv beim TSV Friesenried, also jenem Verein, dem er stets treu blieb. Die aktive Fußballerkarriere beendete er letztlich, um sich auf das Pfeifen zu konzentrieren. Zwei Spiele pro Wochenende zu leiten war bei ihm die Regel, aber auch unter der Woche stand Bächler häufig auf dem Platz.

"Wahnsinnige Leistung"

Die Leistung würdigt auch Ingo Weber, Ostallgäuer Schiedsrichter-Obmann: "Manfred hat in vier Jahrzehnten über 2.200 Spiele gepfiffen, eine wahnsinnige Leistung. Dabei ist nicht nur die Anzahl der Spiele zu betrachten, sondern auch die Qualität seiner Spielleitungen und sein stets vorbildliches Auftreten als Schiedsrichter.“

Wenn es mal pressiert

Erlebt hat er in den überwiegenden Fällen nur Positives oder gar Lustiges. In Erinnerung blieb Bächler, der 1992 und 1993 zwei Jahre lang Bezirksliga pfiff und bis vor vier Jahren bis zur Kreisliga, unter anderem ein Match in Ustersbach. Angetreten mit zwei Linienrichtern fehlte einer seiner Assistenten plötzlich. „Seine Fahne lag auf der Seitenlinie“, erinnert sich der Schiedsrichter mit einem Schmunzeln. Bächler unterbrach das Match, merkte aber schnell, dass sein Kollege mal „schnell in die Büsche gegangen ist“. Eine ungewöhnliche Begegnung hatte er einst auch in Krumbach, als er sich auf dem Platz plötzlich einem aggressiv wirkenden Schäferhund gegenüber sah. In Wahrheit wollte der Hund aber schmusen und schleckte den Unparteiischen letztlich ab.

Polizeischutz gibt es aber auch

Doch nein, nicht immer ging alles friedlich aus. Einmal sprang ihm ein Spieler nach einem Elfmeterpfiff mit beiden Fäusten voraus in den Rücken. Und zwei Mal habe er Polizeischutz gebraucht. Bächler spricht von Ausnahmen. „Bei so vielen Spielen ist das nicht viel“, meint er. Stattdessen bleibt ihm die Gastfreundschaft der ausrichtenden Vereine in Erinnerung. „Alle waren immer sehr freundlich. Dafür möchte ich herzlich danken“, erklärt der 69-Jährige, dem bei den Gedanken an den nun zu Ende gegangenen Lebensabschnitt doch ein wenig Wehmut überkommt.

Ein bischen Fußball bleibt noch

Bächler, der in Bad Wörishofen lebt, ist nun deutlich seltener auf Fußballplätzen zugegen. „Wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, dann kann ich es eigentlich auch gleich pfeifen“, erklärt der Routinier. „Wenn es die Zeit zulässt“, dann wird er sich aber auch in Zukunft das eine oder andere Match auf dem Sportplatz in Friesenried anschauen.

Und ganz weg vom Fußball ist er ohnehin nicht. Bei Veranstaltungen und Versammlungen der Schiedsrichtergruppe will er auch weiterhin anwesend sein. Das lobt auch der Kollege Weber: „Sein Karriereende, auch wenn es die aktuelle Situation im Ostallgäu zusätzlich belastet, hat sich Manfred redlich verdient. Glücklicherweise bleibt Manni als passives Mitglied der Schiedsrichtergruppe treu.“