Ein süßes Lächeln: Am Donnerstag gibt's den AZ-Krapfen in Kaufbeuren

Den AZ-Krapfen und die Faschings-Postille Knallgäuer gibt es exklusiv am Lumpigen Donnerstag in Kaufbeuren.

22.02.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Der Dienstag hat der Redaktion richtig gut geschmeckt. Erstmals wurden in der Irseer Bäckerei Koneberg Probeexemplare des AZ-Krapfens verkostet, der am Wochenmarktdonnerstag, 24. Februar, ab 10 Uhr in der Kaufbeurer Sparkassen-Passage frisch produziert auf unsere Leserinnen und Leser wartet. Dazu gibt’s den Knallgäuer, der die wirklich wichtigen Ereignisse in Stadt und Land mit einem Augenzwinkern beleuchtet. Fazit der Verkostungsaktion: Das Gebäck mit dem freundlichen Antlitz schmeckt nicht nur richtig gut. Es zauberte auch uns ein Lächeln ins Gesicht.

Viel Fasching gab es wegen Corona auch heuer nicht. Und nun geht es schon wieder in den Endspurt dieser sehr speziellen tollen Tage. Den Ausgleich für ausgefallene Gaudizüge, Rathausstürme und Narrenbälle bietet die Allgäuer Zeitung, deren AZ-Krapfen die Bäckerei Koneberg in Irsee am Donnerstag frisch verlässt. Bäckermeisterin Gudrun Koneberg und ihr Mann Volker haben ein Gebäck mit fruchtig-saurer Geschmacksnote geschaffen, das es so noch nie gab. „Das Ganze durch die Augen der AZ“, sagt Volker Koneberg, denn nicht nur der Inhalt ist etwas Besonderes. Im Herzen der Teigkugel wird die Vanillecreme mit einem ordentlichen Schuss Zitrone dem Gaumen schmeicheln. Eine Zitronenglasur ziert die Oberfläche, getoppt von einem freundlichen Gesicht aus Kuvertüre, Schokopops und der Krönung: Augen aus Schokolinsen mit dem AZ-Logo. „Sauer macht lustig – dieses Motto hat uns bei der Idee geleitet“, sagt Volker Koneberg. Alkohol enthält das Werk nicht.

Leserfotos, Knallgäuer, AZ-Krapfen: So feiert die Allgäuer Zeitung in Kaufbeuren

Als Basis dienen den Konebergs die bewährte Qualität und das traditionsreiche Familienrezept für ihre Krapfen. Das gibt Gudrun Koneberg nicht vollends preis. Nur so viel: „Die Grundlage sind die Bio-Eier aus der Region, die Ruhezeit des Teigs, die schnelle Verarbeitung und der kurze Weg von der Backstube in die Sparkassen-Passage.“ Spaß gemacht habe bereits die Vorbereitung für Produktion, sagt sie. Zur Faschingssaison entstehen in der Backstube gut 10.000 dieser Teiglinge, die unterschiedlich weiterverarbeitet werden. Für die Allgäuer Zeitung und ihre Leserschaft gibt es nun zusätzlich diese kleine und erlesene Produktion.

Der Knallgäuer: Exklusiv am Donnerstag

Den Krapfen, einen pro Person, gibt es am Donnerstagvormittag in der Sparkassen-Passage, solange der Vorrat reicht. Ebenfalls verteilen Redaktionsmitglieder dort den traditionsreichen Knallgäuer, auf den viele Leserinnen und Leser bereits warten. Das Extrablatt mit dem ebenso eigenwilligen wie lustigen Blick auf die Ereignisse in der Region gibt es sonst immer exklusiv bei der Burongaudi, auf die Närrinnen und Narren in Kaufbeuren abermals verzichten müssen. Hoffentlich zum zu allerletzten Mal.

Krapfenaktion: Was Sie wissen müssen