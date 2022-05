Ein „Schepperle“ als Motivation - Karl Huber gründet Aikido-Ableger

Helga und Karl Huber praktizieren seit 35 Jahren Aikido. Vor rund 30 Jahren gehörten die Jengener zu den Mitbegründern des DAN. Der Ableger wird derzeit an drei Schulen in der Region gelehrt.

25.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es gibt viele Kampfsportarten, aber Aikido sei etwas Besonderes: „Es ist kein Kampfsport, sondern eine Kampfkunst“, erklärt der Jengener Lehrer Karl Huber. Und seine Frau Helga präzisiert: „Der Aikidoka verwendet nicht seine Technik, um seinen Gegner zu Fall zu bringen, sondern der Verteidiger nutzt seine Kunst, um den Angriff abzuwehren.“ Das Paar lernt seit 35 Jahren Aikido, gehörte dann vor rund 30 Jahren zu den Mitbegründern der Spielart Dynamic Aikido Nocquet (DAN) und lehrt seit 25 Jahren beim FC Jengen.

Die Kraft des Gegners verwenden

Karl (62) und Helga (61) Huber lernten sich und auch das Aikido beim Studium kennen: „Ich war damals auf der Suche nach einer Kampfkunst, die lehrt, die Bewegungen und die Kraft des Gegners für sich selbst zu verwenden und die Angriffe abzuwenden.“ Der eher passive Sport ähnelt am ehesten Jiu Jitsu, dem Paar hat dabei auch der philosophische Ansatz gefallen. „Es geht um die Auseinandersetzung mit sich selbst“, meint Karl Huber und seine Frau Helga ergänzt: „Du begegnest dem Angreifer mit einem leeren Geist, ohne Wut und Aggression.“ Trotzdem wollte vor allem Karl Huber eine andere Art, als die, die er bis in die 1990er trainiert hatte. „Aikido hat sich vor allem durch Abspaltung verbreitet. Deshalb gibt es eine Vielzahl von Stilrichtungen, die sich auf verschiedene Meister aus dem engeren Schülerkreis des Begründers dieser Kunst beziehen und die sich auch in der Ausrichtung und technischen Philosophie zum Teil stark unterscheiden“, erläutert er.

Von Lehrern und Meistern

So wurde er Mitbegründer des DAN. „Dynamic Aikido Nocquet – der Begriff wurde von Claus-Jürgen Kocka und mir in den frühen 1990er Jahren gefunden. Claus, mein damaliger Trainer, ging damit zu unserem gemeinsamen Lehrer, John Emmerson. Der wiederum legte ihn seinem Meister, Andre Nocquet, einem der ersten nicht-japanischen Schüler von O-Sensei (Meister, Lehrer) Ueshibas vor, welcher ihm die Erlaubnis gab, diesen Begriff für seinen Schülerkreis zu verwenden“, erzählt Karl Huber. Seitdem gibt es DAN, inzwischen mit internationalen und nationalen Vereinen. „Unser spezieller Stil wird derzeit beim FC Jengen, beim TV Kaufbeuren und beim TSV Aitrach angeboten. Wir sind auf der Suche nach weiteren Vereinen, da wir inzwischen eine ganze Reihe qualifizierter Aikido-Schwarzgurt-Träger ausgebildet haben, von denen einige das Bestreben haben, selbst als Trainer tätig zu werden“, berichtet der 62-Jährige.

Zu den Ursprüngen

Einige ehemalige Schüler haben sich schon selbstständig gemacht: Elmar Sterzl vertrete beim VfL Buchloe das Iwam Ryu Aikido oder Dr. Thorsten Schöler beim TSV Neugablonz eine Aikikai-Spielart, berichtet Karl Huber. Doch er und seine Frau verfolgen das DAN: „Nach einigen Jahren beim Deutschen Aikido-Bund und einem kurzen Intermezzo bei dem immer noch geschätzten Iwama-Ryu-Meister Edmund Kern beschlossen Helga und ich, uns John Emmerson anzuschließen. Weil uns sein kompromissloses Aikido überzeugte, und sicherlich auch, weil wir England mochten.“ Technisch orientiere sich das DAN „sehr ungefiltert direkt zurück auf O-Sensei Ueshiba – dem Gründer der Kampfkunst“, erklärt Karl Huber.

Normal gibt es nicht

Damit beschreiten die Hubers zwar einen Sonderweg. Aber Karl Huber gibt augenzwinkernd zu: „Normales Aikido gibt es nicht, weil die meisten von uns ein Schepperle haben. Das besteht darin, dass die Praxis Aikido als eine Anleitung gesehen werden kann, wie der Einzelne durch das Bemühen um inneren Frieden zum Weltfrieden beitragen kann. Und ich habe dieses Schepperle auch immer als wesentlichen Bestandteil meiner Motivation angesehen.“

