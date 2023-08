Ein Schuh geht auf Reisen - der "BigShoe" zur WM 2010 landet im Museum

Der „BigShoe“, mit dem Kaufbeuren zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika um Spenden warb, kommt demnächst ins Stadtmuseum - mit Signatur vom Bundespräsidenten.

06.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Football is coming home“ hieß es vor der Fußball-Europameisterschaft 1996 im Mutterland des Fußballs, England. Ganz so gewaltig wird es zwar nicht, was nächste Woche im Stadtmuseum Kaufbeuren passiert, aber immerhin groß. Denn dann wird Museumsleiterin Petra Weber den „BigShoe“ erhalten: Das Unikat wurde für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hergestellt. Damit warb die Stadt Kaufbeuren für die WM und gleichzeitig um Spenden für soziale Zwecke.

OB Bosse spontan begeistert

Insgesamt gab es 32 der großen Schuhe – für jede teilnehmende Nation einen. Auf diese Schuhe konnten sich deutschen Kommunen bei der FIFA bewerben. Der Kaufbeurer Rudi Schnippe, damals als FIFA-Berater tätig, erzählt, wie Kaufbeuren den Zuschlag bekam: „Diese Möglichkeit habe ich Oberbürgermeister Stefan Bosse vorgetragen, der mir spontan seine Zusage und Unterstützung gab.“ Der OB sei von der Idee angetan gewesen, dass eine kleine Stadt wie Kaufbeuren mitmacht – und die kleinste Nation der teilnehmenden Länder – die Slowakei – vertreten soll. Und Kaufbeuren bekam den Zuschlag.

Rund eine Million Euro gesammelt

Damit verbunden war die Auflage, durch Spenden, Veranstaltungen und persönlichem Engagement so viel Geld wie möglich zu regenerieren. Das kam dann dem Verein „Wir helfen Afrika“ zugute. „Mit den Spenden der ausgewählten 32 Städte und einigen Großsponsoren kamen über eine Million Euro zusammen. Es bestand die Verpflichtung für den Verein, dass damit überwiegend Kinder in den Hospitalen in Südafrika behandelt sowie Hospitalausstattungen angeschafft werden müssen“, erklärt Schnippe. Feierstunde im Schloss Bellevue

Bei der WM in Südafrika wurde Deutschland dann dritter. Dafür wurde die Mannschaft mit dem Silbernen Lorbeerblatt vom damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff im Amtssitz Schloss Bellevue ausgezeichnet. „Bei dieser Gelegenheit durfte ich die Spendenaktion dem Bundespräsidenten, den anwesenden Ehrengästen und der gesamten deutsche Nationalmannschaft vorstellen. Danach unterschrieb der Bundespräsident den ,BigShoe’, der das Symbol der Spendenaktion darstellte“, erzählt Schnippe und fügt an: „Nach all den Jahren erinnere ich mich immer noch gerne, an dieser Feierstunde im Schloss Bellevue.“

Die Slowakei im OB-Büro

Alle 32 ausgewählten Städte erhielten danach „ihren“ Schuh – im Kaufbeurer Fall, den von der Slowakei. „Der ,BigShoe’ erhielt einen ehrenvollen Platz im Bürozimmer des OB. Mit Stolz hat dieser seinen Besuchern den Schuh gezeigt. Nach einiger Zeit wurde ich dann zu ihm gebeten und er gab mir auch für meinen persönlichen Einsatz den Schuh zur weiteren Verwaltung“, berichtet Schnippe.

Schnippe besucht Hospitalschiff

Für ihn war die ganze Aktion auch ein Erfolg gewesen: „Heute weiß ich, dass mit dem Spendengeld sehr vielen Kids in Südafrika durch Operationen geholfen werden konnte. Ich selbst war ein paar Tage auf dem Hospitalschiff Mercy Ships Deutschland, das in diversen Ländern Afrikas vor Anker gegangen war und über Monate medizinische Versorgung geleistet hat. Es hat mich sehr beeindruckt, wie dankbar die mittellosen afrikanischen Eltern sich gezeigt haben“, erzählt der Kaufbeurer.

Bereicherung für das Museum

Doch den „BigShoe“ wollte Schnippe auf Dauer nicht behalten, auch der Oberbürgermeister dachte an eine Übergabe an das Museum – und nun ist es soweit: Museumsleiterin Weber signalisierte Zustimmung: „Wir würden den Schuh gern in die Sammlung aufnehmen.“ Zumal das Museum schon einige Artefakte aus dem Sportbereich im Lager und heuer auch Material aus dem Nachlass des ESVK-Trainers Fredl Hynek übernommen hat. Am kommenden Donnerstag soll es soweit sein: Rudi Schnippe und OB Bosse werden den ,BigShoe’ ins Museum geleiten, was „Verwalter“ Schnippe auch für angemessen hält: „Ich freue mich, dass der Schuh im Museum landet.“