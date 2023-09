Ein sechswöchiger Spurt - die U20 des ESVK vor der neuen Spielzeit der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren startet in die neue Saison der DNL. Warum die Phase bis Mitte Oktober so wichtig wird.

31.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Eineinhalb wilde Monate hat die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren nun vor sich. Denn am Samstag beginnt die Punktspielrunde – mit neuem Modus. In zwei Gruppen zu je sieben Teams wird in den ersten Wochen eine Einfachrunde gespielt – zwölf Matches.

Ziel ist zunächst die "Top Division"

Der ESVK wird darin gegen Krefeld, Mannheim, Regensburg, Landshut, Schwenningen und Iserlohn antreten. Um in die „Top Division“ zu kommen, muss der ESVK danach mindestens vierter sein. Das sei das Ziel und zugleich machbar, gibt Trainer Andreas Becherer vor. Er geht mit der ESVK-Jugend ins zweite Jahr. Dennoch sei das kein Selbstläufer. „Denn alle wollen unter die ersten vier“.

Ein "richtig guter Haufen"

Die besten vier der beiden Gruppen spielen dann ab Mitte Oktober in einer Achtergruppe, in der die besten U20-Teams Deutschland zu finden sind. Schon seit Ende Juli trainiert die Kaufbeurer U20-Mannschaft, um optimal vorbereitet zu sein. Mit den vergangenen Wochen zeigte sich Becherer zufrieden. Es sei zu sehen gewesen, dass „wir dieses Jahr einen richtig guten Haufen beisammen haben“, freut sich der Trainer. „Von der ersten Einheit an ziehen alle an einem Strang“. Torwart Keanu Salmik – auch dritter Goalie der Joker – und Luca Kinzel sind die beiden externen Neuzugänge. Kinzel, gebürtiger Buchloer, wechselte 2020 nach Davos und ist nun in die Wertachstadt zurückgekehrt. Insgesamt stehen vier Torhüter im Kader, neun Verteidiger und 15 Stürmer.

Gute Vorbereitung gespielt

Mit diesem Kader hat die ESVK-U20 eine gute Vorbereitungsphase gespielt. Siege gegen Teams aus der Salzburger Red Bull Academy (5:1, 3:2) hätten prompt beflügelt, schlechter lief es gegen Bad Tölz. Das sehr körperbetonte Spiel der Gegner schmeckte Kaufbeuren nicht, die Partie ging 5:6 verloren. Dafür siegte Kaufbeuren gegen die Füssener U20 eindeutig mit 14:1 und setzte sich zudem auch gegen den Bayernligisten aus Miesbach mit 8:6 durch. Gegen die Rosenheimer U20 ging es ins Penaltyschießen, hier hatte der ESVK dann mit 4:3 das bessere Ende.

Start gegen die Eisbären Regensburg

Das wünscht sich Becherer auch für die ersten zwei Spiele: Die Saison startet am Samstag ab 16 Uhr in Regensburg, die Eisbären spielen dann am Sonntag ab 11.15 Uhr in Kaufbeuren. Auch von Regensburg ist ein eher robustes Spiel zu erwarten, ein solches, wie es den Kaufbeurern in der Vorbereitung nicht schmeckte. „Wir sind mental gut vorbereitet, aber Regensburg wird nicht einfach zu spielen sein. Wir müssen auf uns schauen: Wir können mit vier Reihen spielen und allgemein die Scheibe schnell bewegen. Wenn wir ins Laufen kommen, dann wird es für jeden Gegner schwer“, glaubt Becherer.