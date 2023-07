Ein Titel für Markus Knab - bayerischer Meister für das Team Buron

Taekwondo Team Buron Kaufbeuren holt drei Medaillen bei den bayerischen Meisterschaften im Formenlauf. Raphael Hafenmaier zweimal auf dem Podium.

28.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

140 Sportler aus 19 Vereinen nahmen an den bayerischen Formenmeisterschaften 2023 in Günzburg teil. Für das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren qualifizierten sich vier Sportler für dieses hochkarätige Event.

Sarah Speiser muss in höhere Altserklasse

Bayerischer Meister 2023 in der Paraklasse P20 wurde Markus Knab. Der 37-Jährige, der bereits 2016 German Open Sieger im Para Taekwondo war, startet seit 2023 auch wieder erfolgreich an Formenturnieren im Taekwondo. Sarah Speiser startete in einer neuen Altersklasse. Aufgrund der Jahrgangsregelung musste die 14-Jährige bereits in der Klasse Junioren weiblich 15-17 Jahre starten. Aufgrund ihrer Nervosität und den daraus resultierenden technischen Fehlern, schaffte sie es aber nicht, sich für das Finale zu qualifizieren und belegte Platz zehn.

Bronze im Einzel und im Paarlauf

Besser machte es Raphael Hafenmaier bei den Junioren männlich 15-17 Jahre. Der 16-Jährige zeigte konzentrierte Formen mit tollen Präsentationen und sicherte sich verdient die Bronzemedaille. Für Moritz Kranz lief es im Einzel nicht nach Plan. Bei der Nordbayerischen noch auf Platz drei, musste er sich aufgrund vieler technischer Fehler dieses Mal mit Platz neun zufriedengeben. In der Turniervorbereitung konzentrierten sich Hafenmaier/Speiser vermehrt auf den Paarlauf. Dies wurde auch mit einer Bronzemedaille belohnt. Moritz Kranz startete vereinsübergreifend mit Rosalie Freibott vom VfL Buchloe. Obwohl keine gemeinsame Vorbereitung auf die bayerische Meisterschaft möglich war, belegten beide mit einer konzentrierten Präsentation Platz fünf.

Team Buron und VfL Buchloe kooperieren

Das Team Buron und der VfL Buchloe arbeiten seit Jahren in einer Kooperation zusammen. Alle Sportler beider Vereine haben die Möglichkeit, kostenlos beim anderen Verein am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Gemeinsame Lehrgänge, Meisterschaften und Gürtelprüfungen sind somit auch für zweite Halbjahr geplant. Formentrainer Maik Niepelt und Vereinsvorsitzende Michaela Zimmermann waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.