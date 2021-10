Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk sind in Bewegung. Es gibt eine Neueröffnung in der Sparkassen-Passage, Jubiläen und eine weitere Stromtankstelle.

18.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Das Passagenviertel in Kaufbeuren wächst. In der Mitte der Sparkassen-Passage hat das Outlet von Sous Magasin de Lingerie eröffnet. Im Angebot haben Silke Bizzotto und ihr Team in dem „Multi Brand“-Store Damenoberbekleidung, Wäsche, Nachtwäsche und Bademode. Der Outlet-Store war früher an der Ecke Sedanstraße/Ludwigstraße beheimatet. Das Hauptgeschäft finden Kunden weiterhin in der Kaiser-Max-Straße 33.