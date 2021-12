Unser Autor findet es wichtig, dass der Kaufbeurer C&A erhalten bleibt. Doch die angekündigten Filialschließungen senden auch ein klares Signal.

15.12.2021 | Stand: 18:05 Uhr

C&A bleibt in Kaufbeuren. Die Stadt kann durchatmen, es ist eine gute Nachricht für das vom Leerstand geplagte Zentrum. Doch bleibt nach der anfänglichen Erleichterung ein fader Beigeschmack. Denn die bundesweiten Filialschließungen der Modekette bedeuten auch, dass sich der stationäre Handel in manchen Städten nicht mehr lohnt. Nun kann ein Großunternehmen wie C&A – auch wenn die vergangenen Jahre für die Firma schwierig waren – den Aufbau einer Online-Sparte leicht stemmen. Kleine, inhabergeführte Läden sind nicht so leicht in der Lage, ihr Geschäft zusätzlich einfach ins Internet zu verlagern. Die schwindende Kundschaft im Laden macht ihnen also umso mehr zu schaffen.

Auf der Nachricht vom Verbleib von C&A darf man sich in Kaufbeuren daher nicht ausruhen. Es ist vielmehr ein weiterer Warnschuss für Stadt, Handel und Vermieter, bei der Konzeptentwicklung aufs Tempo zu drücken und an einem Strang zu ziehen. Denn nur eine belebte Innenstadt ist eine attraktive Innenstadt. Gibt es für Einzelhändler in Zeiten ohne Einschränkungen keine attraktiven Perspektiven, dürften zunehmend weniger Besucher in der Innenstadt bald in immer mehr leere Schaufenster blicken.

