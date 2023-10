Ein Wirbelsturm in Kaufbeuren?

75 kleine Forscher begeben sich bei der Kinderuni der Bürgerstiftung Kaufbeuren auf Entdeckungsreise und spüren Entstehung und Auswirkungen von Tornados nach.

Ein Tornado in Kaufbeuren? Keine Angst, es war nur ein Modell, aber das Staunen war groß. Im Rahmen der Kinderuni Kaufbeuren tauchten rund 75 kleine und größere Forscherinnen und Forscher in die faszinierende Welt der Tornados ein. Unter der Anleitung von Professor Jost Braun (Hochschule Kempten, Fakultät Maschinenbau) lernten sie, wie diese beeindruckenden Wirbelstürme entstehen. Dank der Bürgerstiftung und der Organisation durch Susanne Jehl fand die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Schraderschule statt.

Hier konnten die Kinder miterleben, wie mittels eines Drehstuhls und Wasserflaschen die Drehgeschwindigkeit eines Tornados simuliert wird. Aber damit nicht genug: Dank moderner Technik schaltete sich ein Labor der Hochschule Kempten per Video hinzu und ließ einen Minitornado direkt vor den Augen der jungen Zuschauer entstehen.

Nur wenige wissen, dass es in Bayern auch Tornados gibt? Wenn auch selten und eher schwächere Exemplare, so kam es doch in Affing nähe Augsburg im Mai 2015 zu einer verheerenden und tödlichen Schneise der Verwüstung.

Welche "Zutaten" sind für einen Tornado nötig? Darum ging es bei der Kinderuni in Kaufbeuren

Die Zerstörungskraft von Tornados wurde anhand des Maßstabs von F0 bis F5 verdeutlicht. Professor Braun erklärte, dass zur Entstehung von mächtigen Tornados flache Gebiete, wie sie in den USA vorzufinden sind, benötigt werden. In hügeligen Regionen sind sie eher eine Seltenheit. Mit beeindruckenden Bildern und leicht verständlichen Erklärungen zeigte er, welche „Zutaten“ nötig sind: instabile Luftschichtungen, rotierende Luft nahe dem Boden und ausreichend Energie. Die Erdrotation bringt den Tornado von einer horizontalen in eine vertikale Lage, wodurch er aussieht wie ein Rüssel. Die Windgeschwindigkeiten sind so hoch, dass sie eine starke zerstörerische Wirkung erzeugen können.

Die kleinen Forscher staunten, als sie erfuhren, dass Gegenstände durch diese Wirbelstürme viele Meter hoch in die Luft gesogen werden und dann herabstürzen. Auch dass sich ein Tornado sehr schnell bewegt und nur kurze Zeit wütet, war für viele Zuhörerinnen und Zuhörer faszinierend zu beobachten.

Die Welt der Wirbelstürme war übrigens nur der Auftakt: Im Laufe des Schuljahres werden in der Kinderuni Kaufbeuren weitere spannende Themen wie „Vom Esel zum Elektroauto“, „Die kunterbunte Welt der Farben“ und „Wie Künstliche Intelligenz das Spielen lernt“ behandelt.