Ein Zuhause für Bienen und Vögel

In den Ostallgäuer Dörfern Großried und in Ingenried setzen Grundeigentümer auf Artenvielfalt. Worauf es dabei ankommt.

02.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Alte Streuobstbestände mit höhlen- und totholzreichen Altbäumen bieten hochwertigen Lebensraum für Vögel und Insekten und sind wichtig für die Artenvielfalt. Besonders bestäubende Insekten finden in den Bäumen Lebensraum und in den Blüten Nahrung. Doch vielerorts werden die ökologisch wertvollen Bestände immer seltener. Um dem Trend entgegenzuwirken und einen artenreichen Lebensraum zu schaffen, hat Landwirt Hermann Specht aus Großried im Landkreis Ostallgäu dieses Frühjahr den ersten Schritt unternommen: Mit der Neuanpflanzung von Obstbäumen auf seiner Wiese legt er den Grundstein für einen wertvollen Lebensraum für Insekten und Vögel. Wichtig ist die Auswahl passender Sorten zum heimischen Klima. Weil auch heimische Obstsorten vor dem Aussterben bewahrt werden sollen, fiel die Wahl auf die Sorten „Kaiser Wilhelm“, „Brettacher Stäubling“, „Jakob Fischer“ und „Wildbirne“.

Hermann und Susanne Specht pflanzen in Großried eine neue Streubstwiese an. Bild: AELF Kaufbeuren

Als Pflanzhilfe rückte ein Bagger an, bei der Pflanzung selbst ist Handarbeit gefragt. Der Wurzelballen muss sorgfältig eingesetzt und der Baum auf senkrechten Stand ausgelotet werden. Wichtig ist auch der Verbissschutz gegen Mäuse, die sonst die Wurzeln abnagen, wodurch der Baum abstirbt. Zuletzt bekommen die angepflanzten Obstbäume eine Stütze aus Holzpfählen, die sie gegen Wind und Wetter stabilisiert. „Besonders wichtig ist, dass man das Gießen in dem ersten Standjahr nicht vergisst“, sagt Franziska Mitzdorf, Beraterin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Ein ausgewachsener Streuobstbaum benötigt etwa zehn auf zehn Meter Standraum. Auf der 600 Quadratmeter großen Wiese haben die Bäume ausreichend Platz.

Über 40 verschiedene Sorten

Eine prächtig erhaltene Streuobstwiese befindet sich auf dem Althof von Josef Mayr in Ingenried. Sein ganzes Leben lang begleiten die alten Bäume den 83-Jährigen schon. Über 40 verschiedene Sorten von Birnen, Äpfeln und Zwetschgen pflegt der rüstige Rentner. Dazu gehört der Zuschnitt der Bäume, das Abmähen der Wiese unter den Bäumen und die Ernte des Obstes. Die Bäume von Josef Mayr tragen reiche Ernte im Herbst, auch weil 25 Bienenvölker bei der Bestäubung helfen. Hauptsächlich werden die Früchte zu Saft oder bei Zwetschgen auch zu Brand verarbeitet. Obst und Honig von der Obstblüte vermarktet die Familie am jährlichen Ingenrieder Herbstmarkt. „Einen Baum zu pflanzen ist eine Generationenaufgabe. Es wäre schön, wenn die alten Bäume auch nach mir weiter erhalten werden“, wünscht sich Bauer Josef Mayr deshalb.

Wo es Informationen gibt

Wer sich zum Thema Streuobst informieren will, meldet sich bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege in Marktoberdorf oder dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren.