Waldumbau-Parcours mit vielen Infotafeln bei Germaringen fertiggestellt. Förderverein übernimmt jetzt die Pflege. 70 000 Euro investiert.

Von Karheinz Stumbaum

02.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

„Man müsste weit laufen um so etwas zu finden, was wir heute einweihen dürfen!“ Mit diesen Worten begrüßte Forstdirektor Stefan Kleiner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die zahlreich geladenen Gäste zur Einweihung des Waldumbau-Parcours auf dem Georgiberg bei Germaringen. Dort wurde im Wald der Kirche und der Gemeinde Germaringen ein interaktiver Rundweg konzipiert, der alle Belange zum Umbau eines Fichtenwaldes in einen zukunftsfähigen Mischwald zeigen soll.