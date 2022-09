Tausendsassa Alfred Riermeier verabschiedet sich aus dem Rathaus

Der Familienreferent Alfred Riermeier geht in den Ruhestand. Insgesamt 13 Millionen Euro ergatterte er in Form von Zuschüssen für Förderprogramme in Kaufbeuren.

20.09.2022 | Stand: 19:17 Uhr

Nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt erblickte Alfred Riermeier im März 1960 in seinem Elternhaus im Ringweg das Licht der Welt. Als er als Kind am Schwanenweiher spielte, ahnte er nicht, dass er einst aus einem Rathaus–Neubau als Referatsleiter auf das Kleinod blicken wird. Doch als Kaufbeurer Urgestein mit maximaler Flexibilität und unglaublich vielen Ideen schaffte er es vom Auszubildenden für den gehobenen Dienst in der Schulverwaltung über viele Stationen bis an die Spitze des Familienreferats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.