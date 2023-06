Eine Brücke nach Frankreich - Tagung über Sport soll verbinden

Eine sporthistorische Tagung in der Schwabenakademie Irsee über die deutschen Beziehungen zum Nachbarland. Dabei geht es um Coubertins Nähe zu Hitler, aber auch um Rugby.

Drei Tage gab es in der Schwabenakademie Vorträge, Diskussionen und eine Führung durch Kloster Irsee und zu den Gedenkstätten für die Krankenmorde in der NS-Zeit. Markwart Herzog, Leiter der Einrichtung, und der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Olympischen Akademie und Präsident der Europäischen Olympischen Akademien, Professor Manfred Lämmer, hatten zur Tagung „Sport – Frankreich – Deutschland: Transnationale Perspektiven in Geschichte und Gegenwart“ eingeladen. Der Besuch der Gedenkstätte verband dabei auch Geschichte und Gegenwart – das zeigte gleich der Eröffnungsvortrag von Volker Kluge. Der deutsche Sportjournalist und Autor aus Berlin referierte über „Baron Pierre de Coubertin und der Friedensnobelpreis“.

Coubertins Ruf geschädigt

Kluge stellte in seinem Vortrag die Nähe von Coubertin, dem Begründer der modernen Olympischen Spiele, zum nationalsozialistischen Reichskanzler, Adolf Hitler, dar. Eine These, die in Deutschland relativ unbekannt, im Referenzland Frankreich aber sehr bekannt ist. Und Kluge resümiert, dass „Ruf und Ruhm“ von Coubertin, obwohl dieser eine „verdientes Lebenswerk“ habe, damit nachhaltig geschädigt sei.

Rugby im olympischen Abseits

Aber die Tagung hatte obendrein ein breit gefächertes Themenangebot: Franz Kuhn (Metz/Saarbrücken) sprach über „Rugby im olympischen Abseits – ein Missverständnis?“. Dieser Sport fristet in Deutschland ein Nischendasein, ist aber vor allem in Australien, Neuseeland, Südafrika sowie auf den britischen Inseln und in Frankreich Nationalsport. Die Rugby-WM ist die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, insofern wirke es befremdlich, dass der Sport nicht olympisch ist.

Betriebssport im besetzten Elsass

Über ein eher dunkles Kapitel der beiden Länder Deutschland und Frankreich referierte Jan Hassink (Göttingen): „Sport auf Kommando“? Germanisierung und Alltag im von Deutschland besetzten Elsass während des Zweiten Weltkriegs am Beispiel des Betriebssports“. Und spannend war sicherlich auch „Doppelte Sport-Politik – Die Wiederaufnahme der sportlichen Beziehungen zwischen (West-) Deutschland und Frankreich in den frühen 1950er-Jahren“ von Philipp Didion (Saarbrücken/Besançon) – also zu Beginn des Kalten Krieges. „Das Themenfeld war breit gefächert“, erklärt Kluge. „Mit Blick auf Paris 2024 hätte ich mir jedoch ein paar mehr Beiträge zur Olympischen Bewegung gewünscht. Vielleicht war das aber auch ein Ausdruck dafür, dass sich die vorolympische Stimmung selbst in Frankreich noch im Aufbau befindet, was mir von Teilnehmern, die aus der Provinz kamen, bestätigt wurde“, resümiert Kluge.

"Perfekt organisierte Tagung"

Insgesamt zieht er aber ein positives Fazit: „Die dreitägige Veranstaltung war perfekt organisiert. Auch für Teilnehmer, die nicht beide Sprachen beherrschten, stellte es kein Problem dar, die Vorträge zu verfolgen, da deren Inhalte als Zusammenfassungen sowohl in Deutsch als auch in Französisch vorlagen.“ Zumal die wissenschaftlichen Erkenntnisse nächstes Jahr auch für die Öffentlichkeit zusammengefasst werden sollen: „Die vollständigen Texte sollen im Vorfeld der Olympischen Spiele Paris 2024 in zwei Sammelbänden der Zeitschrift STADION veröffentlicht werden“, erklärt Kluge. Die wissenschaftliche Zeitschrift wird von Markwart Herzog und Lämmer herausgegeben.

Wider die Erbfeindschaftsthese

Und Kluge hofft auch, dass die Tagung für das Verhältnis der beiden Länder einen – vor allem positiven – Schub bedeutet: „Alles in allem bewies die Tagung, dass sich die Beziehungen unserer beiden Länder, deren Geschichtsbild in der Vergangenheit vor allem durch die Erbfeindschaftsthese getrübt war, auf einem guten Weg befinden. Der Sport stellt dazu eine ideale Brücke dar.“