Eine Dynastie geht zu Ende - der letzte der Heiß-Brüder hört beim TSV auf

Der frühere deutsche Vizemeister Michael Heiß beendet seine Karriere beim TSV Westendorf. Die Familie Heiß war in der Ringerhochburg eine Institution im Griechisch-römischen Stil.

Eine Dynastie ist vorbei: Erst gehörte Hubert Heiß zu den Ringern, die den TSV Westendorf nach oben brachte, dann folgten seine drei Söhne, die Kaderathleten Philipp, Martin und Michael, die beim TSV im Griechisch-römischen Stil Siegringer gewesen waren. Mit Michael Heiß hat der letzte aus der Familie vor dieser Saison seine Laufbahn beendet: „Meine Entscheidung ist gut durchdacht. Ich will mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren“, erklärt der 31-Jährige.

Die Heiß' in einer eigenen Klasse

Mit sechs Jahren fing Heiß erst beim TSV mit dem Ringen an: „Damals gab es noch keine Bambini-Gruppe. Aber das hat schon gepasst.“ Doch schon mit 14 Jahren stand er erstmals in der Ersten Mannschaft in der Oberliga und ist in dem Team – nur unterbrochen von einem Schüleraustausch in den USA – bis 2021 geblieben. Es waren viele Jahre in der 2. Bundesliga und zwei Jahre in der 1. Bundesliga – und harte: Denn in der Klasse bis 75 Kilo im Griechisch-römischen Stil waren seine älteren Brüder Philipp und später Martin gesetzt.

Für Michael Heiß hieß das, in der Klasse bis 86 Kilo anzutreten: „Da waren Gegner, die vor der Saison 100 Kilo gewogen hatten und dann abschwitzten. Zum Glück kam dann die Klasse bis 80 Kilo“, erzählt Michael Heiß. Trotzdem entwickelte sich der deutsche Juniorenmeister der U16 und U17 zum Siegringer – vor allem als er in die 75 Kilo-Klasse rückte: In seiner zweiten Bundesligasaison verlor Heiß nur zwei Kämpfe – und gewann 2021/22 alle in der Oberliga.

Eine Ära geht zu Ende

Vor allem die Fights in der 1. und 2. Bundesliga hinterlassen körperliche Spuren, das machte sich auch bei den Kollegen gesundheitlich bemerkbar – Heiß war zuletzt bis auf Freistil-Trainer Matthias Einsle der letzte Aktive aus einer bärenstarken Generation mit Max Goßner (Greco-Trainer), Steve Masuch, Christian Stühle oder seinen Brüdern gewesen. „In der Bundesliga kämpft man jeden Kampf auf Augenhöhe, in der Oberliga ist schon mal Kanonenfutter dabei“, erläutert Heiß, der nun auch leichte Rückenprobleme habe – „da will ich Größeres vermeiden.“

Für den Vereinsvorsitzenden ist Heiß’ Karriereende natürlich unpassend: „Wir wollen diese Saison ja aufsteigen. Aber klar, die Gesundheit geht vor“, sagt Robert Zech.

Dem Verein verbunden

Jetzt konzentriert sich Heiß auf seinen Job als Projektmanager bei Fendt, bei dem Landmaschinenhersteller hatte der ehemalige Kaderathlet zuvor schon ein duales Studium im Maschinenbau gemacht. „Ringen hat mich sehr geprägt, aber jetzt kann ich ins Training gehen, wenn ich Lust habe“, sagt Heiß lachend. Denn irgendwie bleibt der 31-Jährige der Ringerhochburg Westendorf ja doch erhalten – ob als Sparringspartner oder Ratgeber: „Das macht auch den Verein TSV Westendorf aus. Jeder gibt einen Teil seines Lebens hin, nicht nur als Aktiver“, meint er und fügt an: „Das macht wohl den Menschenschlag in Westendorf und Umgebung aus.“