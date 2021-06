Eine kluge Entscheidung

Meint AZ-Redakteurin Renate Meier zum Verzicht auf ein Baugebiet in Kaufbeuren zugunsten von Amphibienschutz.

Es ist bewundernswert, mit welchem Engagement und mit welcher Begeisterung sich zahlreiche Kaufbeurer alljährlich um die Amphibien rund um den Kaiserweiher kümmern. Wochenlang helfen sie den Kröten, Fröschen und Molchen, die teilweise schon im Huckepack daherkommen, alle Hindernisse zu überwinden. Erschöpft, aber anscheinend glücklich sorgen die Tiere dann in dem Tümpel für ihren Nachwuchs. Und auch die vielen Hüpferlinge benötigen dann Hilfe, um nicht schon an ihren ersten Tagen kläglich zu scheitern, sondern einen Weg in ihr neues Leben zu finden.