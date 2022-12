Eine Kulisse zum Toreschießen - ESVK siegt weiter

Die Fans sorgen für Atmosphäre und treiben die Joker zum 6:1-Sieg gegen Crimmitschau. Nun geht es gegen die Tigers weiter.

27.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit dem 6:1-Heimerfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau gab es für die Fans des ESV Kaufbeuren am zweiten Weihnachtsfeiertag noch eine nachträgliche Bescherung. Schon vor dem ersten Bully sorgte die Heimkurve mit einer tollen Choreo für bewegende Momente in Rot und Gelb. „Ich liebe es einfach, hier zu spielen“, sagt Kapitän Tyler Spurgeon, der am Weihnachtstag seinen Vertrag für eine weitere Spielzeit in Kaufbeuren verlängert hatte.

Florian Thomas als Verteidiger

Dagegen musste Trainer Marko Raita schon vor der Partie etwas improvisieren, da ihm in der Abwehr die Spieler ausgegangen sind. Neben den beiden U20-Nationalspielern Philipp Bidoul und Leon van der Linde, die derzeit in Kanada verweilen, fehlte diesmal auch Tomas Schmidt – und Nico Appendino war in München nicht abkömmlich. „Ich helfe dort, wo ich kann und wo ich gebraucht werde“, erklärte Stürmer Florian Thomas, der diesmal in der Defensive aushelfen musste und auch dort wie gewohnt einen soliden Job machte. Lob gab es vom Trainer für Nachwuchsspieler Fabian Nifosi, der aus seiner Sicht wieder gute Schritte nach vorne gemacht hatte.

Schwierig in die Partie gekommen

Trotz einem spielerischen Übergewicht für die Joker lief im ersten Drittel aus Kaufbeurer Sicht nicht alles rund. „Wir sind für unsere Verhältnisse etwas schwierig in die Partie gekommen, doch die restlichen 40 Minuten gingen klar an uns“, sagte Markus Lillich, dem später mit seinem Treffer zum 4:1 das 100. Saisontor für den ESVK gelingen sollte. Etwas präziser wurde dazu sein Trainer, der von zu vielen Fehlpässen in der neutralen Zone sprach. Mit dem 2:1 von Alexander Thiel wurde die deutliche Überlegenheit dann auch in Zahlen bestätigt. „Irgendwann fällt dann halt auch einer rein und die berühmte Ketchupflasche geht auf“, beschreibt Thomas den Führungstreffer, der auch noch dem Videobeweis der Schiedsrichter standhalten musste.

Max Oswald übt Bockspringen

Eine Situation zum Schmunzeln, aber auch bezeichnend für diesen Abend war ein Zweikampf zwischen dem quirligen Max Oswald (1,74 Meter/79 Kilo), der einfach mal über seinen Gegenspieler Taylor Doherty (2,02 Meter/110 Kilo) wie beim Bockspringen über seinen Rücken gesprungen war. Ähnlich waren im weiteren Spielverlauf auch die Machtverhältnisse auf dem Eis. Während für die Eispiraten ab dem zweiten Drittel lediglich noch sieben Torschüsse registriert wurden, spielte sich der ESVK mit Unterstützung einer tollen Kulisse weiter von Tor zu Tor.

Konzentration und Kraft

„Alle waren bis zum Schluss bereit und haben sich weiter an den Matchplan gehalten“, sagt deshalb der Kaufbeurer Übungsleiter mit Stolz. „Wir haben dieses Jahr eine starke Mannschaft und können dies bis zum Ende durchspielen“, spricht auch Lillich über die Qualität im Team. Viel Zeit zum Ausruhen ist dem ESVK nicht geblieben, denn bereits heute Abend steht für die Joker das Auswärtsspiel in Bayreuth (20 Uhr) auf dem Programm.

"Deichers" mit drittem Trainer in dieser Saison

Bei den „Deichers“, wie sie im Frankenland liebevoll genannt werden, ist seit dem letzten Aufeinandertreffen mit Rick Chernomaz nun bereits der dritte Trainer in dieser Saison am Ruder. Auch die sportliche Leitung wurde mit Rainer Schan neu besetzt. Erst vor Kurzem wurde an den US-Amerikaner Brandon Halverson die sechste und auch zugleich letzte Ausländerlizenz vergeben. Der 26-jährige Torhüter, der bereits ein Spiel für die New York Rangers in der NHL bestritten hat, soll der anfälligen Defensive der Tigers mehr Stabilität geben.

Der kommende Gegner