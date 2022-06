Eine neue Generation zieht auf - Kick&Rock wird jünger

Am Samstag steigt nach drei Jahren endlich wieder das Festival Kick & Rock mit 800 Kickern und Kickerinnen in 80 Mannschaften. Ein Kultteam ist dieses Jahr aber nicht mehr in Eggenthal dabei.

10.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Drei Jahre ist es her, dass das Fußballfestival Kick & Rock letztmals auf dem Sportgelände in Eggenthal stattfand. Corona hatte auch dieses Event in den Jahren 2020 und 2021 unmöglich gemacht. Am kommenden Samstag erfolgt nun die Neuauflage, für die schon seit Wochen geplant wird.

Interesse groß, Niveau hoch

Bereits am zurückliegenden Wochenende haben freiwillige Helfer ein Bierzelt am Sportplatz aufgebaut, seit Mitte der Woche laufen weitere Arbeiten am Sportgelände. Erwartet werden – wie üblich – 80 Mannschaften und somit knapp 800 Kickerinnen und Kicker. Gegenüber den Hochzeiten hat das Interesse etwas nachgelassen. Noch vor wenigen Wochen waren Startplätze frei – früher undenkbar. Die 80 Plätze sind inzwischen besetzt. Organisator Andreas Dempfle, zugleich Vorsitzender des SV Eggenthal, ist zufrieden und spricht weiterhin von „großem Andrang“ und Interesse auf „hohem Niveau“.

Umbruch bei allen Beteiligten

Doch Kick & Rock ist inzwischen auch im Umbruch, denn eine neue Generation ist herangewachsen. Zum einen beim Helferteam, das wieder aus rund 100 Leuten besteht. „Wir haben eine gesunde Mischung aus Jungen, aber auch aus erfahrenen Personen“, sagt Dempfle. Zum anderen muss heuer auf eine Institution verzichtet werden. Die H5N1-Bomber, die 16 Jahre lang aktiv dabei waren und mit kultigen Aktionen wie Schaumbädern oder anderem Bekanntheit erreichten, haben keine Mannschaft mehr zusammenbekommen und entsprechend auch nicht gemeldet. „Ein kleiner Wermutstropfen“, sagt Dempfle über die Absage. Die H5N1-Bomber werden mit einer kleinen Truppe dennoch dabei sein – und zuschauen.

Die Regeln bleiben

Die Regeln für die Mannschaften haben sich nicht geändert. Ab frühen Vormittag laufen die Spiele – in der Vorrunde über ein Mal acht Minuten. Grätschen bleiben weiterhin verboten, das habe sich bei den vergangenen Ausgaben des Hobbyturniers bewährt, berichtet Dempfle. Weiterhin gilt auch, dass pro Team nur ein Spieler mitwirken darf, der in der Bezirksliga oder höher spielt. Die abendliche Party, die das Turnier abrunden wird, soll derweil etwas kleiner ausfallen, nicht zuletzt, weil jüngst bei „Eggenthal feiert“ ein größerer Bierzeltabend stattfand. Deshalb geht die Kick&Rock-Party abends nun direkt auf dem Sportgelände los. Dempfle hofft, dass die Temperaturen noch etwas höher klettern als vorhergesagt. Wichtig sei vor allem, dass es am Freitag und Samstag weitgehend trocken bleibt. Bei zu viel Regen nämlich könne das Turnier nicht stattfinden, da sonst der Platz zu arg in Mitleidenschaft gezogen wird.