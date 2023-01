Eine Rechnung beim Spitzenreiter - SVM will Eiselfing überraschen

Volleyballerinnen des SV Mauerstetten treten beim Tabellenführer der Bayernliga an – mit vorsichtigem Optimismus, aber ohne drei Spielerinnen.

Nach dem Doppelspieltag am vergangenen Wochenende erwartet die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten am Samstag beim Spitzenreiter der Bayernliga, dem TSV Eiselfing, ein ganz heißer Ritt. Die Damen 1 aus dem Chiemgau sind, nachdem sie sich aus der Dritten Liga zurückstufen ließen, sofort wieder aufgestiegen und peilen nun einen weiteren Aufstieg an.

Teamgeist neu beleben

Nach neun Siegen in Folge, beginnend mit einem 3:0 beim SV Mauerstetten, stehen sie mit 27 Punkten an der Spitze. Allerdings hat der TSV die vergangenen zwei Spiele verloren, zunächst zu Hause mit 2:3 gegen den TSV Burgberg und dann beim FTM Schwabing mit 1:3. So wird Eiselfing im Heimspiel gegen den SVM alles in die Waagschale werfen, um diese Scharten auszuwetzen und weiterhin souverän an der Spitze zu bleiben. Die Damen des SVM wiederum haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen und wollen diese unbedingt begleichen. Nach der Trainingseinheit am Freitag und zwei harten Spielen am Wochenende war am Montag Regeneration angesagt. Gemeinsam hatten die Damen eine Teambesprechung, um die vergangenen Spiele zu reflektieren und den Teamgeist neu aufleben zu lassen.

Wahmhoff, Schmid und Karpf fehlen

Nach dem starken Spiel am Sonntag, bei dem der SVM dem Tabellenzweiten, TV Planegg-Krailling (ebenfalls 27 Punkte), beim 2:3 einen Punkt abgeluchst hatte, wollen die Schützlinge von Trainer Jürgen Malter auch dem Tabellenführer Punkte abnehmen. Daher wurde in der Woche auch spezifisches Balltraining trainiert, um Angriff und Block zu optimieren. So werden neun hoch motivierte und gut gestimmte Spielerinnen des SVM ins Chiemgau fahren: Alissa Birk, Mona Gärtner, Eva Kleiner, Nadine Birk, Lea Weh, Sandra Gärtner, Nelly Hatzenbühler, Franziska Holderried und Marina Zabel. Nicht dabei sind Ina Wahmhoff und Lara Schmid, die an der Schule mit einem Auftritt gefordert sind, sowie Caja Karpf aus privaten Gründen. Abfahrt in das 160 Kilometer entfernte oberbayerische Eiselfing im Landkreis Rosenheim wird um 12 Uhr sein, Spielbeginn um 16 Uhr.

Damen II und Herren auf dem Weg nach oben

Zu Hause in Mauerstetten treten derweil in der Halle 2 ab 13 Uhr die Damen II in der Bezirksliga gegen den VfL Großkötz I und den SVS Türkheim um weitere Punkte an – um den Anschluss an die vorderen Plätze zu wahren. Ab 14.30 Uhr spielen in der Halle 1 die Herren des SVM in der Bezirksliga gegen Verfolger TSV Schwabmünchen. Weitere Spiele werden nicht stattfinden, da der VSC Donauwörth sein Kommen absagen musste. Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.