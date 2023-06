Eine "Wirtin" rechnet im Podium in Kaufbeuren gnadenlos ab

Christine Teichmann verwandelt das Podium ins Gasthaus „Zum Menschenrecht“. Das satirische Menü, das sie serviert, bleibt nicht nur einmal im Halse stecken.

20.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Kaufbeurer Kleinkunstbühne Podium hat mit dem Gastspiel der Grazer Kabarettistin Christine Teichmann wieder einen Volltreffer gelandet. Die vielseitige und mehrfach ausgezeichnete Künstlerin präsentierte ihr aktuelles Programm „Links rechts Menschenrecht“ und widmete sich in einer Mischung aus Ein-Personen-Theaterstück und klassischem Kabarett diesem anspruchsvollen Thema. Teichmann verwandelte das Podium ins Gasthaus „Zum Menschenrecht“ und legte als Speisekarte die Charta der Menschenrechte mit ihren 30 Artikeln auf. Im vermeintlich vertraulichen Gespräch mit dem Publikum unterzog sie dann die in der Charta theoretisch verbrieften Rechte dem Realitätstest. Dabei entpuppt sich die „Kellnerin und Wirtin“ als eine kundige und kritische Betrachterin der Weltlage. Mit heimeligem, freundlichem Ton, aber dennoch gnadenlos scharfzüngig legte Teichmann die Scheinheiligkeiten der menschlichen Zivilisation und Gesellschaft bloß. Die Zuhörerinnen und Zuhörer versetzte sie in ihrem Plauderton und mit ihrer treffsicheren Sprachfertigkeit in ein Dauerlachen. Es war allerdings ein stilles Lachen, das häufig von einer verstörenden Betroffenheit überlagert wurde.

