„Einfach nur sensationell“ - TSV überrollt Burghausen II

Die Ringer des TSV Westendorf fertigen Wacker Burghausen II mit 37:0 ab und geben keine technische Wertung ab. Fans und Athletlen begeistert.

25.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick sind schon viele kuriose und spektakuläre Kampfabende über die Bühne gegangen. Doch der jüngste Auftritt der Ringer des TSV Westendorf war in dieser Dimension nicht zu erwarten. Mit sage und schreibe 37:0 watschte der TSV die Bundesliga-Reserve des SV Wacker Burghausen ab und ist damit neuer Tabellenführer der bayerischen Ringer-Oberliga.

Niklas Steiner bekommt Sieg zum Geburtstag

Während das Bundesliga-Team aus Ostbayern weiterhin ungeschlagen ist, ziert der Oberliga-Aufsteiger mit null Punkten abgeschlagen das Tabellenende. Mit einem Mann weniger trat Wacker an: Burghausen ließ das Limit bis 57 Kilo im Freistil unbesetzt. Damit feierte Niklas Steiner an seinem Geburtstag zugleich den ersten Sieg in der Oberliga. Am Ende waren es zehn Einzelsiege, die die rund 450 Fans feierten. „Unsere Fans sind die Besten. Es ist viel wert, wenn du als Verein so viele Ringsportbegeisterte hast“, macht Cheftrainer Matthias Einsle deutlich. Thomas Stechele ergänzt: „Die Zuschauer lassen uns nie im Stich und feiern auch mal einen ganz hohen Sieg“, freut sich der Abteilungsleiter über den Kantersieg, wenngleich er sich schon enttäuscht vom Auftritt der Burghauser zeigte. Dass Westendorfs Ringer keine einzige technische Wertung in allen Kämpfen abgaben, darf schon fast als kurios und einzigartig eingeordnet werden.

Zur Pause eine 20:0-Führung

Bereits zur Pause führte der TSV mit 20:0. Der Kampf war zu dem Zeitpunkt längst gelaufen. Einsle zeigte sich in diesem Moment doch etwas enttäuscht darüber, mit welcher schwachen Aufstellung die Burghauser angereist sind. Felix Kiyek (130 kg), Michael Steiner (61 kg, beide Griechisch-römisch), Lennart Wunderlich (98 kg) und Markus Stechele (66 kg, beide Freistil) beendeten ihre Duelle technisch überlegen oder per vorzeitigen Schultersieg.

Keine Gnade nach der Halbzeit

Nach der Pause taten die Gäste manchem irgendwie leid. Westendorfs Ringer hatten keine Gnade. „Ich kann mich nicht erinnern, je einen Kampf so beendet zu haben. Die Jungs haben sich weiterhin motiviert“, sagt Einsle. Und die rund 450 Fans feuerten ihre Lieblinge an. Felix Jürgens (86 Kilo, Griechisch-römisch) punktete Konstantin Kainhuber vorzeitig aus. Nach nicht einmal einer Minute lag Burghausens Hasan Altintas auf beiden Schultern. Neuzugang Ion Gaimer (71 kg, Griechisch-römisch) packte zuvor eine Viererwertung aus und ließ sich am Ende genauso feiern wie Simon Einsle, der allerdings bei seinem Duell bis 80 Kilo gegen Mansur Dakiev etwas Gegenwehr hatte. Trotzdem war der Westendorfer nicht zu bremsen, fertigte den Burghauser mit 9:0-Punkten ab.

Im letzten Kampf große Gegenwehr

In den beiden Weltergewichtsduellen (75 kg) spulte Daniel Joachim gekonnt und ohne Mühe sein Programm herunter und gewann technisch überlegen gegen Sascha Michel mit 16:0. Etwas hitzig und spannender verlief der letzte Kampf des Abends zwischen Philipp Reiner und Benjamin Haizinger. Kampfrichter Dieter Winter aus Penzberg musste sogar eine Verwarnung gegen den Burghauser aussprechen. Reiner gewann mit 7:0 und steuerte zwei Mannschaftspunkte bei.

"Einfach nur sensationell"

„In Westendorf gab es schon des Öfteren viele gute Kampfabende, die einen knapper, andere wiederum nicht. Was wir heute erlebt haben, ist einfach nur sensationell“, meinte Felix Jürgens, der sich auch nach dem Kampf von den Fans feiern ließ. „Wir haben unsere Dominanz gezeigt. Die Zuschauer haben uns gepusht.“ Burghausen stehe für ihn außer Konkurrenz.

Entscheidende Duelle stehen an

Da gäbe es schon andere Mannschaften, mit denen sich der TSV messen müsse. Mit dem TV Geiselhöring und SC Anger zum Beispiel. Am Samstag siegte Anger im Spitzenkampf gegen die Niederbayern knapp mit 15:14. Der neue Tabellenführer Westendorf trifft an den kommenden beiden Wochenenden jeweils auswärts auf beide Topteams.