Einfache Partien gibt es nicht - die Teams suchen noch nach ihrer Form

In der Kreisliga fordern Mauerstetten und Stöttwang zwei Titelaspiranten. In Neugablonz gibt es ein seltenes Derby - erstmals kommt der FC Buchloe.

20.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

FC Buchloe: In der Partie am Samstag ab 15.30 Uhr ist der FCB Außenseiter. Trotzdem freut sich der Aufsteiger auf sein erstes Punktspiel im Waldstadion.

SV Mauerstetten: Noch ohne Sieg auf dem Konto und schon mit der nächsten äußerst kniffligen Aufgabe vor der Brust: Mit dem TSV 1862 Babenhausen gastiert am heutigen Samstag einer der Titelanwärter beim SV Mauerstetten. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. „Für mich sind sie der klare Favorit auf die Meisterschaft“, sagt SVM-Trainer Uwe Zenkner. Einen weiteren Punkt gegen die Unterallgäuer Topmannschaft würde er dementsprechend als Erfolg verbuchen. Auch mit den bislang zwei Unentschieden zum Start in die noch junge Kreisliga-Saison kann Zenkner gut leben. „Unsere Personalsituation ändert sich von Woche zu Woche – leider nicht zum Positiven. Daher müssen wir mit den zwei Punkten erst einmal zufrieden sein.“ Mit Markus Kees und Martin Wahl fallen gegen Babenhausen zwei weitere Leistungsträger aus. Eine gute Nachricht gibt es allerdings auch: Angreifer Maxi Kraus kehrt in den SVM-Kader zurück.

BSK Ol. Neugablonz: Der BSK will seine Auftaktniederlage, die er zu Saisonbeginn gegen den SV Memmingerberg kassiert hat, wieder gutmachen. Voraussetzung ist allerdings ein Erfolg im Heimspiel gegen den FC Buchloe. Die Partie wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Waldstadion angepfiffen. Die Personalsituation ist weiterhin angespannt. Ferhat Cakmak wird länger fehlen. Der Neuzugang kassierte zum Saisonauftakt eine Rote Karte. Das Sportgericht hat eine Strafe von vier Spielen ausgesprochen. „Das ist natürlich bitter“, sagt Kapitän Mathias Franke und verweist noch auf einen weiteren gesperrten Spieler. Kevin Thiel büßt noch ein Spiel Sperre ab. Spätestens beim Derby in Stöttwang am kommenden Freitag ist er wieder mit von der Partie. Auch sonst ändert sich recht wenig an der Aufstellung. Gerade so bringt der BSK eine Mannschaft zusammen. Unterstützung erfährt der Kreisligist von der Zweiten Mannschaft. Nach seinem Urlaub wird Cheftrainer Dragan Lazic wieder an der Seitenlinie stehen. Was das Duell gegen Aufsteiger Buchloe angeht, meint Franke: „Ich erwarte keine einfache Partie. Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Dennoch wollen wir alles daransetzen, siegreich aus dem Match zu gehen.“

TSV Oberbeuren: Der TSVO musste gestern Abend schon gegen den TSV Kammlach antreten.

SV Stöttwang: Nach der guten Leistung im Heimspiel gegen Oberegg wurde diese Woche beim SVS im Training darauf hingearbeitet, sichere Pässe zu spielen. Zudem versuchte Trainer Thomas Spannenberger den Spielern klarzumachen: „Wir müssen diese Leistung in jedem Spiel abrufen, dann können wir auch gegen jeden Gegner mithalten und Siege einfahren.“ Doch der Kontrahent am Sonntag hat es in sich. Denn Stöttwang muss ab 15 Uhr bei Lautrach/Illerbeuren antreten – das Team wird als Titelfavorit gehandelt. Doch dem will der SVS das Leben schwer machen. Zumal wieder Urlauber zurückkommen und damit mehr Möglichkeiten bei der Aufstellung bestehen. Deshalb ist sich Spannenberger sicher: „Wir werden den Lautrachern alles abverlangen.“

