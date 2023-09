Einkaufen und gemütliches Beisammensein: So hat sich der Biomarkt in Irsee entwickelt

Seit 25 Jahren gibt es den Bio-Wochenmarkt in Irsee, mittlerweile ist er eine feste Institution im Gemeindeleben. Wie hat damals alles angefangen?

25.09.2023 | Stand: 12:53 Uhr

„Ich bin selbst überrascht, dass es uns schon so lange gibt“, sagt Dr. Ursula Schuster lachend. Fast auf den Tag genau feierte der Biomarkt in Irsee am vergangenen Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Am 25. September 1998 wurden erstmals rund um den barocken Stadel in der Schmiedgasse 5 Produkte aus biologischer Landwirtschaft angeboten, es sei damals der erste Bio-Wochenmarkt im Allgäu gewesen. „Keiner gab uns anfangs mehr als vier Wochen“, erzählt Schuster weiter. Umso erfreulicher sei es, dass dieser außergewöhnliche Markt zu einer festen Institution im Irseer Gemeindeleben geworden ist.

